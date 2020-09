De Telegraaf: Ajax meldt zich voor Davy Klaassen en Sean Klaiber

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers richten hun pijlen volgens het dagblad op Davy Klaassen van Werder Bremen en Sean Klaiber van FC Utrecht. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft zich officieel gemeld bij de werkgevers van de middenvelder en rechtsback, zo melden 'bronnen rond de club'. Onbekend is hoeveel beide spelers moeten kosten.

Trainer Erik ten Hag heeft bij de clubleiding aangedrongen op het aantrekken van een nieuwe middenvelder. Ajax nam deze transferperiode afscheid van Donny van de Beek, Carel Eiting en Razvan Marin en heeft daardoor in die linie geen brede selectie. Een van de redenen om bij Klaassen uit te komen, is zijn Nederlandse nationaliteit. Het steekt de directie en de raad van commissarissen van Ajax dat 41 procent van de spelers die de opleidingsclub Ajax vorig seizoen opstelde uit het buitenland kwam, zo schrijft De Telegraaf.

Klaassen doorliep de hele jeugdopleiding van Ajax en ontpopte zich uiteindelijk tot aanvoerder van het eerste elftal. De aanvallende middenvelder bereikte met Ajax in het seizoen 2016/17 de finale van de Europa League, die verloren werd van Manchester United. Daarna vertrok hij voor 27 miljoen euro naar Everton, maar zijn avontuur in Engeland liep uit op een deceptie. Een jaar later betaalde Werder Bremen veertien miljoen euro voor Klaassen, die een contract heeft tot medio 2022.

Klaiber is bij Ajax in beeld als vervanger van rechtsback Sergiño Dest, die op korte termijn gepresenteerd wordt door Barcelona. De 26-jarige vleugelverdediger komt uit de jeugdopleiding van FC Utrecht, waar hij al zeven seizoenen in de hoofdmacht speelt. Klaiber werd in het seizoen 2014/15 verhuurd aan FC Dordrecht en heeft sinds het seizoen 2016/17 een onbetwiste basisplaats bij Utrecht. De rechtsback ligt tot medio 2022 vast in de Domstad.

Ten Hag kent Klaiber van zijn tijd als trainer van FC Utrecht. De huidige oefenmeester van Ajax werkte tussen 2015 en 2018 samen met de aanvallend ingestelde rechtsachter. Klaiber moest onder Ten Hag even Giovanni Troupée voor zich dulden op de rechtsbackpositie, maar knokte zich later onbetwist in het basiselftal van Ten Hag. Bij Ajax zou Klaiber moeten concurreren met Noussair Mazraoui, die ijzersterk aan het seizoen begonnen is.