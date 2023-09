FC Utrecht zwaait man met 188 duels voor de club op slotdag alsnog uit

Vrijdag, 1 september 2023 om 19:20 • Bart DHanis • Laatste update: 19:27

De wegen tussen FC Utrecht en Sean Klaiber gaan definitief scheiden. De rechtsachter gaat spoedig een contract ondertekenen bij het Deense Brøndby IF, zo weet Voetbal International vrijdagavond te melden. Utrecht houdt een miljoen euro over aan de transfer. Hugo Novoa van RB Leipzig moet het vertrek van Klaiber gaan opvangen in de Domstad. Utrecht wil de Spanjaard graag op huurbasis overnemen.

Volgens de voetbalkrant bevinden de gesprekken tussen Utrecht en Brøndby zich al in de eindfase. Het Deense BK schrijft dat Klaiber een contract gaat tekenen tot medio 2025 bij zijn nieuwe club. Utrecht mag dus een miljoen euro bijschrijven. Dat is lekker meegenomen, want de club nam Klaiber een jaar geleden nog transfervrij over van Ajax. Zijn contract liep in het Galgenwaard Stadion door tot medio 2025

Met de terugkeer van Klaiber in 2022 hoopte Utrecht oude tijden te herleven. De geboren Nieuwegeiner kwam tussen 2014 en 2020 al uit voor de Domstedelingen. In die periode ontwikkelde hij zich tot sterkhouder van zijn club en verdiende hij zo in 2020 een transfer naar Ajax. In Amsterdam wist Klaiber niet door te breken en een zware blessure hield hem lange tijd aan de kant. Hierdoor besloot hij in 2022 dus terug te keren bij Utrecht.

Utrecht wil Klaiber dus vervangen met Novoa. De Spaanse rechtsachter staat te boek als groot talent en werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Zwitserse FC Basel. Of Leipzig zo laat nog wil meewerken aan een verhuur is onduidelijk. De Duitse transfermarkt sloot om 18:00 uur, dus tijd om een vervanger te halen is er niet meer voor die Roten Bullen.