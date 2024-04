Sean Klaiber met goal in extremis goud waard voor Brøndby in Deense titelstrijd

Sean Klaiber heeft zijn club Brøndby IF maandagmiddag een grote dienst bewezen. In de uitwedstrijd tegen rivaal en directe concurrent FC Kopenhagen was Klaiber met een fraai doelpunt in blessuretijd de matchwinner.

En lille frækkert fra Rasmussen. Jelert sover. Klaiber hugger?? pic.twitter.com/qhe2cArTMQ — BangBang???? (@___PerPer___) April 1, 2024

In het Parken Stadium van Kopenhagen, waar Kevin Diks in de basis stond, kwam de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong via Peter Ankersen, alvorens Mathias Kvistgaarden halverwege de tweede helft de stand naar 1-1 tilde. Toen de klok 92 minuten aangaf, slingerde voormalig Feyenoord-huurling Jacob Rasmussen de bal het vijandige strafschopgebied in, waar de aanstormende Klaiber zijn rechtervoet tegen de bal zette en een vlammend schot produceerde. Doelman Kamil Grabara was volslagen kansloos op de inzet van de voormalig FC Utrecht-verdediger.

Door de overwinning van Brøndby is de club nu de trotste koploper van de Deense Superligaen. Na 23 wedstrijden hebben Klaiber en zijn teamgenoten 50 punten bij elkaar geraapt. Midtjylland volgt op plaats twee met 48 punten en Kopenhagen staat op plek drie met 45 punten, wat recht geeft op play-off-voetbal voor de Conference League.

FC Kopenhagen - Brøndby IF 1-2

42' 1-0 Peter Ankersen (assist: Lukas Lerager)69’ 1-1 Mathias Kvistgaarden (assist: Yuito Suzuki)90+3' 1-2 Sean Klaiber (assist: Jacob Rasmussen)