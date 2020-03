Familie Abdelhak Nouri trekt snoeiharde conclusies: ‘Dan maar kwaadschiks’

Op 8 juli 2017 veranderde het leven van Abdelhak Nouri voorgoed, toen de destijds twintigjarige middenvelder als gevolg van een hartstilstand in elkaar stortte tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. Nouri liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op, waarvoor Ajax inmiddels volledige aansprakelijkheid heeft erkend. Toch verlopen de gesprekken tussen de familie van Nouri en Ajax over een eventuele schadevergoeding uiterst moeizaam, zo vertelt advocaat en vertrouwenspersoon Khalid Kasem vanavond bij De Wereld Draait Door.

Kasem heeft het boek ‘Abdelhak Nouri: een onvervulde droom’ geschreven over het voormalig toptalent van Ajax en trekt daarin de pijnlijke conclusie dat Nouri zonder neurologische of cardiologische schade had kunnen komen uit het drama dat zich op 8 juli 2017 voltrok in Oostenrijk. "We hebben achteraf kunnen reconstrueren wat er gebeurd is. Wat iedereen heeft kunnen zien op 8 juli 2017 is de tragiek van een jonge voetballer die naar het gras ging en niet meer opstond. Er was allerlei beweging omheen: schermen die werden opgezet, paniek in de stemmen, biddende jongens langs de kant. Dat is wat we op dat moment zagen", vertelt Kasem. "Wat we niet zagen en ook niet wisten, is hoe dat nou heeft kunnen gebeuren. Pas na 8 juli hebben we op waarheidstrouwe manier kunnen reconstrueren hoe die tragiek nou tot stand is gekomen. Dat heeft tot snoeiharde conclusies geleid én tot aansprakelijkheid van Ajax."

Volgens Kasem is de reanimatie van Nouri door toenmalig teamarts Don de Winter veel te laat op gang gekomen, nadat de middenvelder een hartaanval kreeg. De Winter is inmiddels op straat gezet door Ajax. "Je ziet dat een speler naar het gras gaat. Alles en iedereen schrijft dan eigenlijk voor dat als er geen overtreding wordt gemaakt, je gelijk aan circulatie moet denken, aan het hart. Dat is voor meer dan tien minuten niet gebeurd. Er is van alles met hem gebeurd, maar niemand heeft gedacht: zou er misschien wat aan de hand kunnen zijn met zijn hart?", vervolgt Kasem. "Ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste en moeilijkste conclusie is. Want als dat eerder was gebeurd, als ze de defibrillator gelijk hadden aangesloten, wat iedereen leert, dan was de kans waanzinnig groot geweest dat hij zonder neurologische of cardiologische schade eruit zou zijn gekomen, zeggen alle deskundigen die we erover hebben gesproken."

De familie Nouri is teleurgesteld over de manier waarop Ajax zich opstelde na het drama, zegt Kasem. "Als zoiets zich voordoet, moet je als club eigenlijk nergens anders aan denken dan het bieden van die schouder, en die arm om die jongen en de familie heen. En eerlijk gezegd hebben die schouder en arm heel lang ontbroken. Er werd afwijkend gereageerd op allerlei vragen die ik stelde", geeft de advocaat als voorbeeld. "Ik zat een paar dagen nadat het gebeurd was bij de familie in de tuin en toen zei ik tegen ze: zou het niet misschien een idee zijn om zoveel mogelijk vast te leggen? Het menselijk geheugen is feilbaar, dus als je niet heel snel dingen op papier zet, dan raak je dat kwijt en kunnen we dat nooit meer achterhalen. Dat zorgde voor angst bij de familie, want Ajax was hun club. Appie speelde daar vanaf zijn jongste jeugd."

Kasem benadrukt dat hij niet direct van plan was om een procedure te beginnen tegen Ajax. "Ik wilde gewoon begrijpen wat er was gebeurd, zodat we straks op een goede manier konden terugkijken op wat er gebeurd was. Op dat verzoek werd heel afwijkend gereageerd door Ajax. Ik heb in bijna drie jaar heel moeilijk de vinger kunnen krijgen achter wat er achter de schermen bij Ajax gebeurde." Kasem verwijt algemeen directeur Edwin van der Sar dat hij in de eerste zes maanden na het ongeval ‘onzichtbaar’ was. Inmiddels zou Van der Sar zich echter een stuk welwillender opstellen. "Hij heeft dit dossier toen gedelegeerd aan iemand anders binnen de organisatie. Ik denk hij achteraf beseft dat dat niet zo gelukkig was en dat hij dat als CEO zelf had moeten doen. Maar daarna heeft hij zich wel op een mooie manier ingezet hiervoor. Maar kennelijk heeft hij niet de handen op elkaar gekregen van de mensen die bij Ajax ook dat soort beslissingen nemen, of het nou de RvC is, of andere directieleden of een verzekeraar. Dat is heel moeilijk in te schatten, maar daardoor bleef bij mij het gevoel overheersen dat Edwin wel wil, maar dat het simpelweg niet lukt."

De houding van Ajax heeft volgens Kasem geleid tot een bepaalde 'verbetenheid' om ‘rechtvaardigheid te vinden voor Nouri'. "Op het moment dat je zolang achter de feiten aanloopt en eigenlijk alles moet bevechten, niets gaat vanzelfsprekend en je wordt in de informatievoorziening op achterstand gehouden, dan krijg je op een gegeven moment de verbetenheid en het gevoel dat als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Uiteindelijk gaat het om de rechtvaardigheid van Appie: opkomen voor een jongen die op dit moment niet voor zichzelf kan opkomen. Ik, en met mij de familie, voel het als een hele belangrijke taak om die rechtvaardigheid te vinden. Het gaat niet om geld, er is geen bedrag dat Appie kan terugbrengen in de situatie van voor 8 juli 2017. Het gaat er gewoon om: wat komt hem toe en op welke manier kan die club er voor zorgen dat deze hele lelijke fase misschien een beetje vergeten kan worden?”

Kasem bevestigt dat de gesprekken met Ajax over een schadevergoeding nog altijd lopen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk vraagt af zich op welke wijze de schadevergoeding begroot moet worden. "Je schetst verschillende scenario’s", legt Kasem uit. "Stel dat hij een traject als Frenkie de Jong (die vorig jaar van Ajax naar Barcelona verkaste, red.) had kunnen bewandelen, dan betekent dat dit… Of stel dat hij een tussenstap had moeten maken. Of stel dat Ajax zijn plafond was. Daar denk je inderdaad over na. Maar het is niet alleen maar gissen. Er is natuurlijk wel een aantal factoren dat vaststaat. In het seizoen voordat het ongeval plaatsvond, speelde Appie en ook Frenkie in de Jupiler League. Toen werd Frenkie uitgeroepen tot Talent van het Jaar, Appie was de Speler van het Jaar. Je kijkt ook naar hoe het jeugdcontract van Appie zich verhield tot de contracten van andere spelers. Je luistert naar deskundigen en dat leidt uiteindelijk tot een conclusie."

Behalve Kasem zijn ook de vader en oudere broer van Nouri te gast. Abderrahim laat weten dat zijn broertje inmiddels uit zijn coma is ontwaakt. "Het gaat goed. Hij is sinds kort thuis. We verzorgen hem thuis. Sinds hij thuis is, gaat het stukken beter dan voorheen, toen hij in ziekenhuizen en verpleeghuizen zat. Ik denk dat dat komt doordat hij zich bewust is van waar hij is. Hij ligt niet meer in coma, hij is gewoon wakker. Hij slaapt, niest, slaapt, boert. Maar hij is nog steeds afhankelijk van ons. Op z’n goede dagen is er een vorm van communicatie: dan bevestigt hij zaken met zijn wenkbrauwen. Maar je merkt wel aan hem dat hij dat niet zo lang kan volhouden. Het lijkt topsport voor hem. Sinds de gebeurtenis is er 24/7 iemand bij hem. Die taken verdelen wij onderling en dat blijft zo."