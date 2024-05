Johan Bakayoko maakt supporters van Feyenoord warm met lofzang over speler

Johan Bakayoko geniet van het spel van Feyenoord-aanwinst Anis Hadj-Moussa, zo laat de aanvaller van PSV blijken te gast in de Cor Potcast. Waar de 21-jarige vleugelflitser zich eerder al via Instagram meldde onder een compilatievideo van Hadj-Moussa, noemt Bakayoko de Vitesse-huurling nu ook in de razendpopulaire podcast van FC Afkicken.

Aanstaande zondag speelt PSV in eigen huis tegen Sparta. Na afloop van het thuisduel mogen de Eindhovenaren zich na zes jaar weer landskampioen noemen. In de week voorafgaand aan de kampioenswedstrijd is Bakayoko te gast in de podcast van Bart Vriends, verdediger van de Kasteelheren. Bakayoko, Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert hebben het onder meer over hun favoriete passeerbewegingen.

De heren zijn het erover eens dat de akka panna een van de mooiste passeerbewegingen is, maar Vriends kan ook genieten van een andere actie. “Ik vind die écht hele goede schijntrap ook mooi. Doen of je schiet, stilleggen en gelijk door. Dat vind ik echt geweldig.” De Fockert noemt een schijntrap van Abdelhak Nouri in de Youth League als voorbeeld. “Dan draait die speler helemaal om”, kan ook Vriends zich herinneren.

Bakayoko vindt een schijntrap in beweging nog mooier. “Hoe heet die speler van Vitesse ook alweer? Anis Moussa! Hoe hij die fakeshot doet, pfff... Hij geeft hem echt heel zuiver. Iedereen trapt er gewoon in! Dat vind ik echt heel mooi.”

Het is niet de eerste keer dat Bakayoko laat blijken fan te zijn van Hadj-Moussa. Vorige maand reageerde de Belgisch international onder een video van ESPN op Instagram. Onder de compilatie had Bakayoko slechts één woord nodig om Hadj-Moussa’s hoogtepunten te omschrijven: “Wauw...”

In de comments vroegen veel voetbalfans zich af of de rechtsbuiten van PSV een compliment uitdeelde of juist sarcastisch was, maar met zijn nieuwe uitspraken helpt Bakayoko die opvatting de wereld uit. Hadj-Moussa krijgt net als Bakayoko aan het begin van zijn carrière regelmatig kritiek op zijn rendement. Laatstgenoemde heeft daar dit seizoen overigens behoorlijk mee afgerekend.

Toch vindt Bakayoko het nog steeds belangrijk dat voetbal ook entertainment is. “Voor mij is dat misschien zelfs het belangrijkste in voetbal. De reden dat ik met voetbal ben begonnen, is om plezier te hebben. Dat is mijn reden. Ondertussen weet ik wel dat ik ook rendement moet hebben, want daar kijken mensen naar. Als je mooie acties hebt, maar geen goals en assists, dan draai je een dramatisch seizoen. Ergens is dat wel jammer.”

