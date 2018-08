Ajax heeft Champions League in zicht na magische avond

Ajax heeft zich ten koste van Standard Luik geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Na het 2-2 gelijkspel uit de heenwedstrijd volgde dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA een zeer overtuigende zege: 3-0. De formatie van trainer Erik ten Hag speelde een ijzersterke wedstrijd en stelde de zege uiteindelijk veilig via doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, Matthijs de Ligt en David Neres. Om zich definitief te plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal wacht Ajax nu nog een laatste tweeluik met het Oekraïense Dynamo Kiev.

Na de teleurstellend verlopen seizoensouverture van afgelopen weekeinde in de Eredivisie tegen Heracles Almelo (1-1) greep Ten Hag terug naar de elf die vorige week in Luik ook aan de aftrap verschenen. Dat betekende dat Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Huntelaar terugkeerden in de basiself en dat legde Ajax absoluut geen windeieren. De Amsterdammers schoten in een kolkende Johan Cruijff ArenA furieus uit de startblokken en stelden de zege uiteindelijk al in de eerste helft veilig. Nadat Huntelaar in de openingsfase nog een uitstekende mogelijkheid onbenut had gelaten na een fraaie pass van Ziyech, opende de veteraan na precies een half uur voetballen alsnog de score.

Huntelaar fungeerde bij de eerste paal als eindstation, door na een voorzet vanaf de linkerflank van Tagliafico vakkundig af te ronden. Daarna pakte Ajax meteen door: amper vier minuten na het openingsdoelpunt kopte De Ligt uit een hoekschop van Hakim Ziyech de 2-0 tegen de touwen. Standard wist zich absoluut geen raad met het bij vlagen flitsende combinatievoetbal van de thuisploeg en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de score niet verder opliep voor rust. In de slotfase van de eerste helft trof de sterk spelende Neres de paal, terwijl doelman Guillermo Ochoa een tweede treffer voor Huntelaar in de weg zat.

Het bezoek uit België kwam er simpelweg niet aan te pas. Een afstandsschot van Samuel Bastien was vlak voor de openingstreffer van Huntelaar een prooi voor André Onana, maar verder hoefde de doelman van Ajax in de eerste helft nauwelijks in actie te komen. Na de onderbreking ging het elftal van Ten Hag op dezelfde voet verder en volgde al gauw de genadeklap. Dusan Tadic werd in het strafschopgebied van Standard vrijgespeeld door Tagliafico, waarna de Serviër zich met een fraaie pirouette ontdeed van Uche Agbo. Tadic hield vervolgens het overzicht en stelde Neres van dichtbij in gelegenheid de 3-0 binnen te schieten.

Ajax had de buit daarmee binnen, al moest het wel waakzaam blijven. Zo werd slordig balverlies van de verder uitblinkende Ziyech bijna afgestraft door Paul-José M'Poku: de buitenspeler van Standard trof na ongeveer een uur voetballen de paal. Het elftal van Michel Preud'homme geloofde echter nimmer in een comeback en ontsnapte uiteindelijk aan een nog ruimere nederlaag. Zo schoot Neres in het zijnet na een splijtende steekpass van Tadic en stuitte Huntelaar van dichtbij op Ochoa, die ook nog redde op een poging van Tadic.