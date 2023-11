Opzienbarende onthulling: ‘Huntelaar huilde nadat Ajacied werd weggepest’

Donderdag, 30 november 2023 om 13:48 • Wessel Antes

David Endt, die tussen 1989 en 2013 in dienst was bij Ajax, heeft in de podcast Football is Life een aantal anekdotes verteld over zijn tijd als persvoorlichter en teammanager in Amsterdam. Endt vertelt onder meer over Mauro Rosales, die in 2007 zou zijn ‘weggepest’ door toenmalig trainer Henk ten Cate. Klaas-Jan Huntelaar was na afloop van de afscheidsspeech voor de Argentijnse flankspeler tot tranen toe geroerd volgens Endt.

Ajax pikte Rosales in 2004 voor zo’n 2,5 miljoen euro op bij Newell’s Old Boys. De rechtspoot zou in Amsterdam tweemaal de Supercup en twee keer de beker winnen. Na 91 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin Rosales goed was voor 12 doelpunten en 15 assists, kwam er in 2007 een pijnlijk einde aan het dienstverband van de Argentijn bij de Nederlandse recordkampioen.

Omdat Ten Cate het niet langer in Rosales zag zitten, vertrok de tienvoudig international terug naar zijn geboorteland. Na drie seizoenen bij River Plate speelde Rosales nog jarenlang in de Major League Soccer. Uiteindelijk zette hij in 2018 bij de Vancouver Whitecaps definitief een punt achter zijn carrière.

Volgens co-host Siem de Jong was Endt een koning in zijn afscheidsspeeches voor teamleden van Ajax. De Hagenaar zelf noemt die het praatje dat hij voor Rosales hield als een memorabele. “Die werd écht weggepest door Ten Cate halverwege het seizoen. Ik had een speech waarin ik zelf een beetje kwaad werd. Het zat echt diep, heel emotioneel. Rosales is een Argentijn, daar moet je anders over praten dan over een koele man uit de Achterhoek.”

Endt benadrukt dat hij de speech voor Rosales een beetje gebruikte als een steek onder water richting Ten Cate. ‘Hij liep op een gegeven moment weg en vond het te veel worden. Ik was Rosales aan het ophemelen en vertelde onder meer dat hij Olympisch kampioen was geworden. Toen zag ik hem wegsluipen.”

Huntelaar

De sportschrijver kan zich goed herinneren dat zijn speech voor Rosales door sommige Ajacieden prachtig werd ontvangen. “Na die speech ging ik even naar mijn kamertje, want in zo’n speech geef je wel veel van jezelf”, aldus Endt, die altijd benieuwd was naar de reacties van spelers. “Toen kwam Klaas-Jan binnen. Hij pakte me vast en begon helemaal te grienen.”

Huntelaar en Rosales waren volgens Endt goed bevriend. “Klaas had een speciale relatie met Rosales. Ook in het veld konden ze elkaar goed vinden. Daarom begon hij helemaal te huilen en toen moest ik ook huilen. Daar stonden we dan, in dat kleine kamertje...”