Valentijn schrikt van nieuws bij Ajax: ‘Een groentje! Dat bestaat toch niet?’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 23:21 • Laatste update: 23:34

Valentijn Driessen snapt niet dat Kelvin de Lang tijdens de komende winterperiode de honneurs waarneemt van de zieke Klaas Jan Huntelaar. Laatstgenoemde zit met een burn-out thuis en kan voorlopig zijn werkzaamheden niet uitvoeren. De Lang, in mei aangesteld door Ajax als hoofdscout, is daarom het eerste aanspreekpunt voor transfers deze winter.

De Lang, die afgelopen zomer overkwam van Manchester City, krijgt de zware taak om de Amsterdamse selectie meer in balans te brengen. Mede door de gezondheid van Huntelaar is hij gevraagd om de rol van technisch directeur tijdelijk in te vullen, zo gaf Jan van Halst maandag te kennen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen begrijpt niet dat De Lang de komende transferperiode de regie in handen krijgt bij Ajax. "Dat is een groentje", stelt de chef voetbal van De Telegraaf bij Vandaag Inside. "Die heeft nog nooit een transfer gedaan. En dat gaat nu de transfers van Ajax doen. Dat bestaat toch niet? Maarja, bij Ajax kan alles. De trainer van Jong Ajax (Dave Vos, red.) wordt ook gewoon hoofdtrainer samen met Maduro."

De Lang (42) ligt bij Ajax als hoofdscout vast tot medio 2027. Ook de verbintenis van Huntelaar (40), die dus kampt met een burn-out, loopt die zomer af. Van Halst heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen met Ajax. “Ik merk dat er mensen met karakter opstaan en dat moet tot resultaat gaan leiden."

Bergwijn

Een transfer waar De Lang zich mogelijk mee moet bemoeien is die van Steven Bergwijn, die in de belangstelling zou staan van Al-Ettifaq. "Daar wil Ajax geld voor hebben in de winterstop", weet Driessen. "Als ze daar 40 miljoen euro voor kunnen krijgen... Hij brengt niks, maar wie nou wel?"

Eringa

Ook ging het in de uitzending over de onlangs vertrokken Pier Eringa. "Er zijn mensen die zeggen dat hij al decharge heeft gekregen", aldus Driessen. "Dan kan hij niet meer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor die enorme puinhoop."

Johan Derksen noemt het 'mismanagement'. "Dit is nog nooit vertoond in het bestaan van Ajax. Deze hele teloorgang is veroorzaakt door buitenstaanders. Vroeger hadden we echte Ajacieden. Dat waren ook rijke patsers die met dedain op ons neerkeken, maar die hadden wel een Ajax-hart. Daarom begrijp ik ook niet dat Van Praag Eringa heeft binnengeloodst."