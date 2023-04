Feyenoord moet het afleggen in verlenging tegen AS Roma en ligt eruit

Donderdag, 20 april 2023 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

Feyenoord heeft het donderdag niet gered tegen AS Roma. De ploeg van Arne Slot leek in de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League via een laat kopdoelpunt van Igor Paixão naar de laatste vier te gaan, maar invaller Paulo Dybala dwong met een weergaloze goal een verlenging af: 2-1 na reguliere speeltijd. In de dertig extra minuten was Roma oppermachtig. Via doelpunten van Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini werd het 4-1. Roma staat in de halve finale tegenover Bayer Leverkusen.

Arne Slot kende geen geheimen voor Mourinho. Behoudens de rechtsbuitenpositie, waar Alireza Jahanbakhsh de voorkeur genoot boven Paixão, kon de opstelling van Feyenoord vooraf ingevuld worden. Dat lag anders bij AS Roma, dat naast Dybala ook Tammy Abraham moest missen aan de aftrap. De aanvallers vielen later wel in. Georginio Wijnaldum had in tegenstelling tot de heenwedstrijd in De Kuip nu een basisplaats.

Na precies een uur spelen kreeg Feyenoord de bal niet uit de eigen strafschopgebied. Leonardo Spinazzola kon uit de kluts schieten en zag de bal via een half blok van Jahanbakhsh binnenvallen: 1-0 voor Roma. Feyenoord kwam niet meer onder de druk vandaan en kwam goed weg bij een hoekschop. Chris Smalling legde met het hoofd klaar voor Gianluca Mancini, die zijn inzet via een melee van spelers op de doellijn naast zag eindigen.

Voor Georginio Wijnaldum zat de wedstrijd er al na twintig minuten op. De middenvelder van AS Roma schudde met een van pijn vertrokken gezicht 'nee' richting zijn ploeggenoten en ging op de grond zitten. Het lijkt erop dat Wijnaldum een hamstringblessure op heeft gelopen. El Shaarawy viel in voor de geblesseerde Oranje-international. In de eerste minuut na rust ontsnapte Feyenoord nog aan een tegendoelpunt. Pellegrini liep van heel dicht bij het doel tegen een lage voorzet aan. Justin Bijlow voorkwam in samenwerking met de paal op miraculeuze wijze een tegendoelpunt.

Bryan Cristante slaagde er in de 76ste minuut wél in om Bijlow te kloppen, maar de treffer werd ongeldig verklaard vanwege een duwfout van Tammy Abraham. Uit het niets kreeg Igor Paixão het Stadio Olimpico luttele minuten later stil. De invaller, slechts 1,67 meter van stuk, kopte feilloos raak uit een voorzet van Sebastian Szymanski: 1-1. Feyenoord zat op rozen, maar de vlak daarvoor ingevallen Dybala leverde AS Roma alsnog een verlenging op. De Argentijn draaide onder druk van Gernot Trauner met een weergaloze aanname weg en schoof binnen: 2-1.

In de vierde minuut van de verlenging die creëerde Feyenoord een gigantische kans voor de ongelukkig spelende Santiago Giménez. De spits kon uit de kluts schieten, maar vuurde over. Kort daarna raakte Roger Ibañez namens Roma de paal met een kopbal uit een hoekschop. In minuut 101 viel alsnog de derde Italiaanse treffer. Abraham kon de bal laag voorzetten, waarna Stephan El Shaarawy binnenliep: 3-1.

Feyenoord moest de achtervolging in en trok in de tweede helft ten aanval. David Hancko leverde de bal op een fatale plek in, waarvan Roma profiteerde. Abraham zag zijn schot nog gekeerd worden, waarna Pellegrini de rebound intikte: 4-1. Giménez pakte nog rood vanwege een wilde trap met de noppen vooruit op Mancini, zo constateerde scheidsrechter Anthony Taylor aan de zijlijn na een VAR-ingreep.