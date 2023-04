KNVB erkent niet nakomen van ‘afspraak’ bij afgekeurde goal van Kudus

Maandag, 3 april 2023 om 16:05 • Guy Habets

De KNVB heeft erkend dat er twijfel bestaat over het afkeuren van de goal van Ajax tijdens het met 0-0 gelijkgespeelde duel met Go Ahead Eagles. Mohammed Kudus kopte een voorzet van Steven Berghuis in, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Vervolgens kon uit de beelden niet opgemaakt worden of Kudus buitenspel stond of niet en bleef de beslissing van de grensrechter staan.

Over die beslissing zal nog worden nagepraat, zo geeft Robin van 't Hof aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van 't Hof vervangt Dick van Egmond deze week als woordvoerder namens de afdeling scheidsrechterszaken bij de KNVB. "Dat moment verdient evaluatie", zo doelt hij op de afgekeurde goal van Kudus." Ook de niet toegekende treffer van Bart Ramselaar tijdens FC Utrecht - Volendam (0-0) zal nader bekeken worden.

Van 't Hof laat weten dat vooral de beslissing van de grensrechter van dienst tijdens het treffen tussen Eagles en Ajax vraagtekens oproept. "Controleren of bewijzen kunnen we het niet omdat de camera grote delen van het lichaam van Kudus niet in beeld had en de buitenspelsoftware dan niet bruikbaar is. En dan kan de VAR simpelweg niet in actie komen. En ja, dan wordt terecht aangegeven dat de assistent-scheidsrechter wellicht beter niet had kunnen vlaggen. Dat is de afspraak bij een close call en daar was zeker sprake van."

Na afloop van de wedstrijd liet John Heitinga, trainer van Ajax, duidelijk merken furieus te zijn. "Als jullie mij kunnen aantonen dat het buitenspel is? Als zij (de VAR in Zeist, red.) kunnen aantonen dat het buitenspel is... Ik vind dat je sowieso je vlag niet omhoog moet steken. Ik denk dat Kudus erachter staat. Het is een schandalige beslissing en daar kun je heel veel over zeggen. Je creëert een aantal kansen, maar zo kun je ook geen prijzen pakken."