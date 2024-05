Klopp meldt zich op Instagram met prachtige afscheidsvideo voor Liverpool-fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jürgen Klopp, die zich heeft gemeld op zijn persoonlijke Instagram-pagina en daarop een afscheidsvideo deelt voor de Liverpool-supporters.

Eind januari maakte de 56-jarige Duitser bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Liverpool. Klopp vond het na ruim 8,5 jaar tijd voor een sabbatical. In zijn periode als hoofdtrainer maakte hij Liverpool weer een echte topclub en won hij onder andere de Premier League en de Champions League. Arne Slot zal hem volgend seizoen opvolgen op Anfield.

Klopp staat niet bekend als iemand die op social media actief is, maar heeft nu toch zijn eigen Instagram-account aangemaakt. Daarop deelt hij een speciale afscheidsvideo voor de Liverpool-supporters, waarin prachtige momenten uit het 8,5 jaar durende huwelijk voorbijkomen.

“Ik zou dit een liefdesaffaire kunnen noemen”, zegt Klopp in de video. “Vanaf dag één is dit echt een geweldige tijd geweest. Ik heb er zo van genoten en ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle support. Het is een goed boek. En als we die in de toekomst lezen, zullen we er met een lach op ons gezicht naar terugkijken.”

Klopp geeft ook de reden voor het aanmaken van zijn eigen account op Instagram. “Ik wil in contact blijven met jullie, want hier weggaan is moeilijk. Ik ben helemaal geen ‘social media-guy’, maar social media helpt om met elkaar in contact te blijven, zo is mij verteld. Dus bij deze.”

