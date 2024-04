Aangeslagen Simon Tahamata sneert naar Ajax: ‘Zo houden we geen iconen over’

’Aangeslagen Simon Tahamata mist in Berlijn zijn liefde Ajax’, zo luidt de kop die journalist Steven Kooijman bij zijn reportage met de voormalig techniektrainer van de Amsterdamse club heeft gezet. Vanuit Berlijn blikt de 67-jarige Vughtenaar samen met De Telegraaf terug op zijn pijnlijke vertrek bij Ajax eind februari. Tahamata schuift zijn mening daarbij niet onder stoelen of banken.

Kooijman zocht Tahamata drie dagen na de pijnlijke nederlaag van Ajax bij aartsrivaal Feyenoord (6-0) op in Berlijn. “Het leek tegen Feyenoord helemaal nergens op. Die ellende blijft maar doorgaan, het stopt maar niet. Mijn voetbalclub...”

De journalist omschrijft onder meer hoe Tahamata zijn vertrek bij Ajax aan het hart gaat. “Een uur later, als Tahamata achter een bord met asperges en selderijpuree zit, wordt het hem ineens allemaal teveel. Hij pakt een wit servet van tafel en dept zijn vochtige ogen als de gebeurtenissen rond zijn vertrek uit Amsterdam ter sprake komen. Zo diep zit het dus bij Tahamata, die als vijftienjarige werd gescout door Ajax en vier dagen in de week tussen woonplaats Tiel en de Watergraafsmeer pendelde.”

Tahamata moest in december op gesprek komen bij Ajax, waar hij al sinds 2014 werkzaam was al techniektrainer. “Ze zeiden: ’We gaan in februari kijken wat we gaan doen. Het wordt óf minder uren maken, óf een pensioen.’” Voor Tahamata was dat geen optie. “Ik heb een hekel aan pensioen, dat wil ik niet. Man, ik ben nog veel te fit om met pensioen te gaan”, aldus de zestiger.

Maurits Hendriks, de inmiddels vertrokken Chief Sports Officer van Ajax, kwam met het idee om de fulltime-werkweek van Tahamata te halveren. De Amsterdammer gaf daarbij aan dat de techniektrainer zich dan ook op andere hobby’s kon gaan focussen. “Maar ik heb géén andere hobby. De club is mijn hobby, voetbal en trainen zijn mijn hobby. Mijn hele leven staat in het teken van Ajax. Ach, het was zo pijnlijk allemaal.” Tahamata kreeg het aanbod om een voetbalschool op te starten in Berlijn.

“Toen dat ineens op mijn pad kwam, heb ik besloten de regie in eigen handen te nemen en niet te wachten tot februari. Ik dacht: weet je wat? Ik ga weg! Niet jullie, maar ik beslis zelf wat ik ga doen”, aldus de verdrietige Tahamata. “Het is geweest. Het had niet gehoeven.”

Toch heeft Tahamata een duidelijke mening over de handelwijze van Ajax. “Hoe wij omgaan met onze iconen is Ajax-onwaardig. John Heitinga stapte er als hoofdtrainer, met alle risico van dien, op verzoek van de club eerder in omdat hij een Ajacied is en werd prompt afgedankt. Michel Kreek werd effetjes weggestuurd, net als Winston (Bogarde, red.) en Gerald (Vanenburg, red.). Ik heb Winston en Gerald niet eens weg zien gaan, maar moest het gewoon lezen."

"Zo snel ging het", herinnert Tahamata zich. "Daarna was ik aan de beurt. Wij verdienen dat niet. Als het zo doorgaat, houden we geen iconen meer over. Dat vind ik verschrikkelijk."

