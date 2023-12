Voormalig Ajax-smaakmaker imponeert in het buitenland: ‘Een unieke speler’

Edson Álvarez geniet van de prestaties van Mohammed Kudus bij West Ham United. De voormalig Ajacieden wonnen afgelopen zaterdag van Manchester United (2-0). Kudus was verantwoordelijk voor de tweede Londense treffer, waarmee hij de wedstrijd in het slot gooide.

In gesprek met Viaplay onthult Álvarez dat hij afgelopen zomer om advies werd gevraagd door de clubleiding van West Ham. “Ik zei dat hij een unieke speler is van wie ze veel profijt zouden hebben.”

Uiteindelijk telden the Hammers ruim 43 miljoen euro neer om Kudus naar Londen te halen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels in op 45 miljoen euro. In het London Stadium ligt Kudus vast tot medio 2028.

Álvarez denkt dat zijn advies aan de clubleiding van West Ham goed heeft uitgepakt. “Dat is wel gebleken. Hij is een fenomenale voetballer met kwaliteiten om jaloers op te zijn.” Kudus wist de wedstrijd tegen Manchester United afgelopen zaterdag op slot te gooien. De Ghanees wist voormalig Ajax-doelman André Onana te verschalken met zijn rechterbeen.

Kudus speelde dit seizoen al 1.543 minuten voor West Ham, verdeeld over 23 optredens. Daarin staat de 23-jarige linkspoot al op negen treffers, terwijl hij eenmaal fungeerde als aangever. Kudus begon dit seizoen nog bij Ajax, waar hij in drie wedstrijden goed was voor vier doelpunten en één assist.

De 26-jarige Álvarez ontwikkelde zich de afgelopen maanden ook tot een belangrijke kracht bij West Ham. De 73-voudig international van Mexico heeft al 1.601 minuten in de benen en stond in 22 duels op het wedstrijdformulier. Álvarez was in de Europa League eenmaal trefzeker en gaf tot dusver twee assists.

John Heitinga

Bij West Ham werken Kudus en Álvarez samen met John Heitinga, die vorig seizoen als interim-trainer werkte bij Ajax. De Mexicaan is zeer te spreken over de voormalig verdediger. “Het is altijd fijn om een vertrouwd gezicht te zien. Hij neemt bijna alle trainingen op zich en zit er bovenop. John speelt een belangrijke rol in de ploeg.”

