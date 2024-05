Bayern komt in eindeloze zoektocht naar opvolger Tuchel toch weer uit in PL

Roberto De Zerbi is toch weer de topkandidaat om Thomas Tuchel op te volgen als hoofdtrainer van Bayern München, zo weet Bild te melden. De huidige trainer van Brighton & Hove Albion werd al langer gezien als optie, maar steeds werd de voorkeur gegeven aan andere kandidaten. Nu is de 44-jarige Italiaan toch weer nadrukkelijker in beeld.

Vrijdag werd bekend dat een langer verblijf van Tuchel in de Allianz Arena definitief uitgesloten is, waardoor Bayern wederom moest doorschakelen in de langdurige zoektocht naar een nieuwe trainer. De clubleiding zag Tuchel graag blijven, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nu staat De Zerbi weer bovenaan het lijstje in München, zo meldt Bild. Max Eberl, algemeen directeur van der Rekordmeister heeft naar verluidt al de eerste gesprekken gevoerd met de 44-jarige oefenmeester.

Mocht Eberl hem over weten te halen om bij Bayern te tekenen, zal het de Duitsers wel een flinke som geld gaan kosten. De Zerbi heeft namelijk een ontsnappingsclausule van 12 miljoen euro in zijn contract staan.

De naam van De Zerbi werd maandag al op tafel gegooid in de vergadering van de Raad van Commissarissen van Bayern. Toen werd Tuchel nog als eerste kandidaat gezien. De Zerbi wordt gezien als het enige alternatief, daar Hansi Flick geen reële optie meer was.

Al sinds februari zoekt Bayern naar een geschikte opvolger van Tuchel, maar die kan maar niet gevonden worden. Droomkandidaat Xabi Alonso besloot om bij Bayer Leverkusen te blijven, waarna overgeschakeld werd op Ralf Rangnick. Bayern voerde langdurig gesprekken met de bondscoach van Oostenrijk, die besloot om zijn huidige werkgever tóch niet te verlaten.

Ook daarna wist Bayern geen nieuwe coach te strikken. Erik ten Hag lijkt ook komend seizoen manager van Manchester United te zijn, terwijl Julian Nagelsmann na het EK doorgaat bij Duitsland. Unai Emery bedankte eveneens voor de job, terwijl Julen Lopetegui koos voor de baan bij West Ham United. Er werd ook gesproken met Flick, maar een terugkeer van de coach werd bij voorbaat al niet gezien als ideaal.

De Zerbi maakt als manager van the Seagulls al tijden indruk aan de zuidkust van Engeland. De Zerbi volgde in september 2022 Graham Potter op bij Brighton en pakte in zijn eerste seizoen in de Premier League direct de zesde plaats, wat goed is voor Europa League-voetbal.

Brighton, dat Ajax in de groepsfase van de Europa League twee keer versloeg (2-0 en 0-2), werd in de achtste finale uitgeschakeld door AS Roma (4-1 over twee wedstrijden). In de competitie bezet de ploeg van De Zerbi momenteel de tiende plaats en daarmee is Europees voetbal voor volgend seizoen uitgesloten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!