Ajax-speler keert niet meer terug in 2023, maar kan mogelijk wel mee naar Spanje

Dinsdag, 5 december 2023 om 12:57 • Wessel Antes • Laatste update: 13:06

Mika Godts zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen voor Ajax, zo meldt supporterswebsite Ajax Showtime dinsdagmiddag, na eerder nieuws van Voetbal International-journalist Tim van Duijn. Volgens het fanplatform mag Godts wel hoop houden op het trainingskamp in het Spaanse Cádiz, begin januari.

Van Duijn kwam dinsdag via X met een update over Godts, die positief was. “Blessure Mika Godts valt mee. Geen kruisband, maar scheur in hamstring. Precieze herstelperiode nog onduidelijk maar zal geen kwestie van maanden zijn”, aldus de journalist. Bij een kruisbandblessure had het seizoen van Godts er al op gezeten.

Ajax Showtime weet te melden dat Godts in 2023 niet meer in actie komt voor zowel Ajax als Jong Ajax. “De drie resterende speelweken zijn te weinig om een terugkeer van Godts voor de jaarwisseling realistisch te maken.”

Toch staat daar volgens de supporterswebsite goed nieuws tegenover. “Het is nog niet volledig uitgesloten dat Godts het trainingskamp van Ajax 1 in Cádiz aan zich voorbij moet laten gaan. Dat wil overigens ook niet zeggen dat hij er wel bij is. Er is momenteel nog veel onzeker en verder onderzoek de komende dagen moet een beter beeld geven van Godts' herstel.”

Weinig minuten

Waar Godts vorig seizoen tegen een doorbraak bij Ajax aan leek te zitten, speelde hij dit seizoen pas 123 officiële speelminuten in de hoofdmacht, verdeeld over 8 optredens. De totale teller voor Godts in Ajax 1 staat op 12 officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever. Scoren deed hij nog niet.

Namens Jong Ajax is Godts dit seizoen wel productief in de Keuken Kampioen Divisie. De achttienjarige buitenspeler uit het Belgische Leuven was in twaalf wedstrijden verantwoordelijk voor zes doelpunten en drie assists. Godts ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast.

Godts speelt sinds januari van dit jaar voor Ajax, toen hij voor slechts 1 miljoen euro werd overgenomen van KRC Genk. In België staat de jeugdinternational te boek als een groot talent, alhoewel hij zijn debuut voor Blauw-Wit nog moest maken. Bij Ajax kwam die kans op 9 april van dit kalenderjaar, onder toenmalig coach John Heitinga.