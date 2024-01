Vertrek van sterkhouder is mogelijk volgens Verweij: ‘Dan werkt Ajax mee’

Ajax is bereid mee te werken aan een vertrek van Steven Bergwijn indien de Amsterdamse club het aankoopbedrag van twee jaar geleden terug kan verdienen. Dat zegt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Bergwijn werd in de zomer van 2022 voor ruim 31 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur.

Deze week kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano met het nieuws dat West Ham de aanvoerder van Ajax mogelijk deze maand al wil overnemen. “West Ham United heeft sluimerende belangstelling. Ik denk dat Heitinga, die daar nu een half jaar meeloopt, heeft gezien dat Bergwijn in de speelstijl van West Ham van waarde kan zijn. Vooral ook met zijn snelheid”, aldus Verweij

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Verweij acht een vertrek van Bergwijn uit Amsterdam niet onmogelijk. “Ik denk dat wanneer Ajax de kans krijgt, misschien niet deze winter al, de club wel meewerkt aan een transfer van Bergwijn. Wel alleen als ze hun aankoopbedrag terugkrijgen, dus rond de 30 miljoen euro.” Bergwijn ligt in de Johan Cruijff ArenA nog vast tot medio 2027. Volgens Transfermarkt is de 26-jarige Amsterdammer zo’n 20 miljoen euro waard.

Driessen zou het niet begrijpen als John Heitinga achter de interesse in Bergwijn zit. “Dan ben ik gelijk al mijn vertrouwen in Heitinga verloren hoor. Als hij Bergwijn gaat aanprijzen bij West Ham, verlies ik bij deze mijn vertrouwen in hem. Dat is dan hetzelfde als met Ten Hag, dan gunt hij Ajax een hele hoop geld.” Heitinga is sinds afgelopen zomer assistent-trainer in Londen.

Niet gemeld

Het is afwachten hoe serieus de interesse van West Ham in Bergwijn is. Hoofdscout Kelvin de Lang, die deze winter verantwoordelijk is voor de transfers bij Ajax, reageerde tegenover Voetbal International en het Algemeen Dagblad op de vermeende interesse in de aanvoerder.

“Dat heb ik ook gelezen, maar ze hebben mij niet gebeld, dat kan ik beloven”, aldus De Lang. “Hij is een belangrijke speler voor ons, die willen we graag behouden. Ik denk dat Bergwijn in goeden doen echt een van de spelers is die bij ons beslissend kan zijn. Daar willen we gewoon mee door.”

Bergwijn keerde in de zomer van 2022 terug naar zijn jeugdliefde Ajax, maar wist in zijn geboortestad tot dusver weinig successen te boeken. In 65 officiële wedstrijden was de aanvoerder goed voor 24 doelpunten en 9 assists. Bergwijn wacht nog altijd op zijn eerste prijs met Ajax.

Moet Ajax meewerken aan een vertrek van Steven Bergwijn? Ja Nee Stem Moet Ajax meewerken aan een vertrek van Steven Bergwijn? Ja 76% Nee 24% Totaal aantal stemmen: 384 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties