Oranje zakt ver weg na flitsende start en mag blij zijn met een punt

Vrijdag, 25 november 2022

Het Nederlands elftal is tegen het eerste puntenverlies op dit WK aangelopen: 1-1 tegen Ecuador. De start was vrijdagmiddag nog wel veelbelovend, met een vroeg en fraai doelpunt van wederom Cody Gakpo. Oranje verloor daarna echter de grip op de wedstrijd tegen het felle Ecuador, dat met name na rust aanspraak maakte op de overwinning. Mede door de lat bleef het elftal van bondscoach Louis van Gaal een nederlaag bespaard. Nederland was bij winst verzekerd van een plaats in de achtste finale, maar moet dit nu dinsdag zien te bewerkstelligen in de laatste poulewedstrijd tegen gastland Qatar.

Van Gaal had in het Khalifa International Stadium in Doha basisplaatsen voor Jurriën Timber, Teun Koopmeiners en Davy Klaassen. Door deze wijzigingen begonnen Matthijs de Ligt, Steven Berghuis en Vincent Janssen op de bank. De keuzes van Van Gaal hadden geen negatieve invloed op Oranje, dat al in de zesde minuut aan de leiding kwam. Klaassen wist de bal net buiten de zestien van Ecuador te veroveren en mee te geven aan Gakpo. De aanvaller week uit naar links en op de rand van het strafschopgebied haalde hij verwoestend uit: 1-0. Doelman Hernán Galíndez was volstrekt kansloos op de poeier van Gakpo in de linkerbovenhoek. De PSV'er scoorde na vijf minuten en vier seconden en dat is tot dusver de snelste treffer van dit WK.

Ecuador probeerde de vroege achterstand, met Enner Valencia als spelmaker, snel weg te werken. Vijf minuten na de 1-0 stichtte Valencia gevaar met een volley, al werd diens inzet gepareerd door de alerte Nathan Aké. De Zuid-Amerikanen, die voor het doelpunt van Gakpo 701 minuten zonder tegendoelpunten waren, bleven op zoek naar de gelijkmaker in Doha. Oranje slaagde er ondertussen niet in om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De formatie van Van Gaal had het meest te duchten van Valencia, die constant zijn ploeggenoten in stelling probeerde te brengen of zelf op zoek ging naar het doel van Andries Noppert. Na ruim een halfuur spelen redde de boomlange doelman bekwaam op een schot van de zijkant van de bedrijvige aanvaller van Ecuador. Kort daarvoor raakte Michael Estrada de bal verkeerd in kansrijke positie, waardoor Nederland goed weg kwam.

Het opgeleefde Ecuador rook zijn kans en leek in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte te komen. Een knal van Gonzalo Plata vloog via Pervis Estupiñán langs Noppert in het doel. Het doelpunt werd echter geanuleerd, daar Jackson Porozo in de ogen van de arbitrage hinderlijk buitenspel stond. Oranje haalde opgelucht adem en zocht met een minieme voorsprong de kleedkamer op in Doha. Zoals Van Gaal al had verklapt kwam Memphis Depay het veld op voor de tweede helft, als vervanger van de tegenvallende Steven Bergwijn. De wissel leverde niet het beoogde effect op, want het Nederlands elftal was ook na rust behoorlijk onmachtig in aanvallend opzicht.

Waar de arbitrage Oranje voor rust nog te hulp schoot, daar bleef een ingreep uit in de 49ste minuut. De net als Valencia zeer bedrijvige Estupiñán haalde net buiten de zestien uit. Noppert bracht nog redding op deze inzet, maar was kansloos op de rebound van dichtbij van Valencia: 1-1. Noppert en de Oranje-verdedigers dachten opnieuw aan buitenspel. Deze keer echter bleef het doelpunt van Ecuador staan. Met drie doelpunten tot dusver is Valencia overigens de topscorer van het WK. De gelijkmaker leek de opponent van Oranje extra te motiveren. Depay kreeg ondertussen te maken met Jhegson Méndez, die een gele kaart ontving voor een harde tackle op de invaller. Slechts twee minuten na dat voorval kwam Nederland wederom goed weg toen Plata vanaf de rechterkant van de zestien leek te gaan scoren. Zijn harde knal kwam echter op de lat terecht, tot afgrijzen van alles en iedereen bij Ecuador. Kort voor dat moment blokte Virgil van Dijk nog een schot van dichtbij van opnieuw Valencia.

De Zuid-Amerikaanse ploeg, zondag met 0-2 te sterk voor het povere Qatar, bleef louter aanvallend denken. Halverwege de vooral spannende tweede helft werd Plata op maat bediend door Valencia. De rechtsbenige aanvaller raakte de bal niet goed in kansrijke positie, waardoor Noppert op kon rapen. Korte tijd later liet het tegenvallende Oranje eindelijk weer wat zien. Koopmeiners had de mee opgekomen Denzel Dumfries kunnen bedienen op rechts, maar besloot voor eigen succes te gaan. Het schot van de controleur was niet gevaarlijk en vloog over het doel van Ecuador. Van Gaal greep enkele minuten later in en liet Berghuis opdraven. Klaassen was het kind van de rekening en moest naar de kant. De bondscoach zag zijn elftal ondertussen ploeteren en nauwelijks gevaar stichten voor het doel van Ecuador.

Met nog zeventien minuten op de klok was er dan eindelijk een goede aanval van het Nederlands elftal. De ingevallen Depay bracht Gakpo in stelling en de maker van de 1-0 leek Galíndez te passeren met een bekeken lobje. De inzet van de aanvaller vloog tot teleurstelling van het Nederlandse kamp langs het doel en de verkeerde kant van de paal. Bij Ecuador kort daarna ook een wissel: aanvalsleider Estrada werd afgelost door Jeremy Sarmiento. Voor Gakpo voor het ook klaar voor het laatste fluitsignaal. Van Gaal besloot om Wout Weghorst in te brengen voor de laatste tien minuten. De wat tegenvallende Koopmeiners maakte plaats voor de frisse Marten de Roon, die ook tegen Senegal als invaller binnen de lijnen kwam.

In de slotfase in Doha waren er de nodige spelers met kramp, met name aan de kant van Ecuador. De uitblinkende Valencia bleef in de 87ste minuut in de middencirkel zitten met een knieblessure. De man van alle doelpunten voor de Ecuadorianen moest zichtbaar aangeslagen en per brancard van het veld. Diens vervanger Kevin Rodríguez begon gretig aan zijn invalbeurt, wat bleek toen hij Noppert opjaagde en de uittrap van de Oranje-doelman via de aanvaller over de achterlijn verdween. Ondertussen waren er zes minuten aan blessuretijd toegevoegd door de arbitrage. Oranje, dat slechts twee keer op doel schoot en Ecuador, met maar liefst twaalf doelpogingen, scoorden niet meer en moesten genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Beide landen staan na twee duels op vier punten. Oranje sluit de groepsfase dinsdag af tegen Qatar. Ecuador krijgt diezelfde dag te maken met Senegal.