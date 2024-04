Van der Vaart kan grap over Cillessen niet laten na curieus penaltymoment

Rafael van der Vaart heeft maandagavond tijdens de uitzending van Rondo Jasper Cillessen op de hak genomen. In het begin van het praatprogramma liet presentator Wytse van der Goot beelden zien van een curieus penaltymoment in het LaLiga-duel tussen Las Palmas en Girona (0-2).

Las Palmas kreeg afgelopen zaterdag in eigen huis binnen acht minuten de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, nadat de bal op de penaltystip ging wegens een overtreding van David López. Sandro Ramírez faalde echter vanaf elf meter. Hij schoot zijn strafschop recht in het gezicht van Girona-doelman Paulo Gazzaniga, die daarmee ondanks heel wat pijn wel een achterstand voorkwam.

?????????????????? pakt ?????????????? ??????? De Argentijnse doelman stopt de bal met z'n gezicht en voorkomt daarmee de voorsprong voor de thuisploeg..#ZiggoSport #LaLiga #LasPalmasGirona pic.twitter.com/2qEkdRZ7iz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2024

“Goede redding, Jasper Cillessen zou hier een moord voor doen”, grapte Van der Vaart bij het zien van de beelden, waarna Van der Goot reageerde: “Die opmerking is op je eigen conto.”

Van der Vaart noemde Cillessen in oktober 2022 eens ‘een naar mannetje’. De doelman sprak destijds de ambitie uit om te keepen op het WK 2022 in Qatar en stelde tegenover de NOS dat hij de enige doelman was 'die nog toernooiervaring had' bij Oranje.

“Ik ken hem een beetje van het Nederlands elftal. En weet je wat het is? Als ik heel eerlijk ben: het is een beetje een naar mannetje. Dat interview vond ik heel oncollegiaal. Indirect probeert hij zijn plekje te verdienen in het Nederlands elftal”, zei Van der Vaart toen bij Studio Voetbal.

Cillessen rekende eind maart eindelijk af met een penaltytrauma. De doelman van NEC wist in het competitieduel met PSV (3-1 winst), toen hij Luuk de Jong in de 81ste minuut van scoren afhield vanaf elf meter, voor eerst strafschop in de Eredivisie te keren.

De 35-jarige sluitpost haalde na de wedstrijd zijn gram bij ESPN-verslaggever Milan van Dongen, die hem interviewde. Eerder dit jaar pakte Cillessen tegen RKC Waalwijk een penalty, maar die moest overgenomen worden. “Daar heb jij ook om gelachen. Ik heb je podcast gezien, je hebt me toen uitgelachen”, richtte Cillessen zich tot Van Dongen.

“Nee, ga nou niet terugkrabbelen. Jij hebt mij ook uitgelachen”, vervolgde de doelman. “Jij zei dat ik blind de hoek in ging de vorige keer. Maar dat maakt niet uit. Nu heb ik 'm. Dit is niet de eerste die ik pak. Ik heb er ook een keer een van Lionel Messi gepakt, dus het kan slechter. Maar ik geef toe: het is niet mijn specialiteit."

