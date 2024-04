John van den Brom bereikt akkoord en wordt de nieuwe trainer van Vitesse

John van den Brom wordt de nieuwe trainer van Vitesse. De Telegraaf meldt dat woensdag de presentatie plaats zal vinden. De 57-jarige trainer keert daarmee terug bij de club waar hij ruim driehonderd wedstrijden voor speelde en waar hij in het seizoen 2011/12 ook al de oefenmeester was. Van den Brom tekent een contract voor één jaar.

Vitesse kreeg twee weken geleden liefst achttien punten aftrek, en is daarom al zeker van degradatie uit de Eredivisie. Volgend seizoen zullen de Arnhemmers actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie.

Althans, als Vitesse een licentie verkrijgt voor het nieuwe seizoen. Dat is namelijk nog steeds niet zeker, als gevolg van de financiële en organisatorische problemen van de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De samenwerking tussen Van den Brom en Vitesse zal daarom alleen doorgaan als Arnhemmers die licentie weten te verkrijgen, en volgend jaar dus ‘gewoon' in het betaald voetbal actief zijn.

Vorige week al wist De Telegraaf te melden dat Vitesse de Amersfoorter een aanbieding had gedaan, om interim-trainer Edward Sturing na dit seizoen op de volgen in GelreDome. Nu is dus bekend dat hij dat inderdaad gaat doen.

Van den Brom wacht de loodzware klus om Vitesse enigszins uit het slop te trekken. Hij is zich bewust van de uitdaging, maar wil de noodlijdende club graag de hand toereiken.

In het seizoen 2011/12 was Van den Brom ook trainer van Vitesse. Met de club eindigde hij dat seizoen zevende, waarna de play-offs om Europees voetbal werden gewonnen. Daarna vertrok hij naar RSC Anderlecht.

Van den Brom was clubloos sinds zijn ontslag bij het Poolse Lech Poznan in december vorig jaar. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij FC Utrecht, ADO Den Haag, Anderlecht en AZ.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties