‘PSV laat Lozano alweer vertrekken en neemt genoegen met klein verlies’

Hirving Lozano lijkt PSV alweer te gaan verlaten, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic. San Diego FC, een club die komend seizoen debuteert in de Amerikaanse Major League Soccer, heeft zich naar verluidt gemeld voor de 28-jarige vleugelspits. Het gaat overigens om een deal in de winter, zo voegt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad toe.

Lozano werd vorig jaar door PSV met grote verwachtingen teruggehaald van Napoli, maar de Mexicaan wist in Eindhoven niet meer zijn niveau uit zijn eerste periode te halen. Toch kan Lozano nu al terugkijken op een geslaagde tweede periode in het Philips Stadion, want de club staat op het punt om de 25ste landstitel uit de historie binnen te halen.

PSV schrijft licht af op Lozano. De club ontvangt naar verwachting elf miljoen dollar, omgerekend 10,25 miljoen euro, voor de Mexicaan. De Eindhovenaren betaalden vorig jaar nog twaalf miljoen euro aan Napoli, zo bevestigde algemeen directeur Marcel Brands onlangs in Studio Voetbal.

De overgang zou al in een vergevorderd stadium zitten, maar Lozano zal nog een tijdje in het Philips Stadion te bewonderen zijn. Het seizoen in Noord-Amerika loopt per kalenderjaar. San Diego FC maakt pas vanaf begin 2025 zijn opwachting in de MLS. Dan moet ook de transfer van Lozano plaatsvinden.

PSV stuntte vorig jaar laat in de zomerse transferperiode met de komst van Lozano. Daarmee beschikte de club in één klap over drie 'A-namen' op de vleugels, zoals Brands het zondag omschreef bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Door het blessureleed van Noa Lang speelde Lozano vrijwel het hele seizoen op de linkerflank bij PSV, terwijl toptalent Johan Bakayoko op rechts stond.

Lozano's persoonlijke hoogtepunt van dit seizoen was de topper eind oktober tegen Ajax (5-2 winst), waarin de aanvaller een hattrick maakte. In totaal staat hij dit voetbaljaar op 6 goals en 3 assists in 30 officiële duels. Zijn totaal voor PSV komt daarmee op 46 goals en 26 assists in 109 wedstrijden.

