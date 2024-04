Broers Van de Kerkhof hopen op vertrek PSV’er: ‘Kunstgebit mee en wegwezen!’

Bij de gebroeders Willy en René van de Kerkhof heerst er geen enkele twijfel dat PSV zondag het kampioenschap weet veilig te stellen tegen Sparta Rotterdam. De clubiconen kijken ook al met het nodige vertrouwen uit richting komend seizoen.

PSV was vorige week donderdag met liefst 0-8 te sterk voor sc Heerenveen. De Eindhovenaren noteerden daarmee de grootste uitzege in de Eredivisie in de clubgeschiedenis. Het was niet de enige fraaie mijlpaal, want PSV passeerde ook als vijfde ploeg ooit de magische grens van honderd goals in één Eredivisie-seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De broers Van de Kerkhof zagen PSV in het duel met Heerenveen ‘buitenaards’ spelen. De equipe van trainer Peter Bosz heeft zondag aan een gelijkspel tegen Sparta genoeg om zich tot landskampioen te kronen.

Ook voor komend seizoen ziet het er goed uit, zo stelt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. “Ik denk niet dat er veel spelers zullen vertrekken en dus blijft de schaal de komende jaren in Eindhoven.”

Toch is er één speler die de twee clubiconen graag zien vertrekken: Armel Bella-Kotchap. De van Southampton gehuurde Duitse centrumverdediger werd afgelopen zomer op Deadline Day tijdelijk ingelijfd, maar van een gelukkig huwelijk was geen sprake.

Door problemen met zijn gebit kwam hij niet verder dan zes optredens in het shirt van PSV. “Dat is toch een drama of niet dan?”, vindt Willy. “Twee wedstrijden gespeeld en zijn kunstgebit laten nakijken. En hij heeft miljoenen gekost. Kunstgebit meenemen en wegwezen!”

René is het met zijn broer eens: “Laat hem er maar een paar gouden tanden inzetten en ergens anders gaan voetballen. Zijn wij er ook weer vanaf.”

Rik Elfrink meldde zaterdag namens het Eindhovens Dagblad dat PSV al eerder heeft besloten dat Bella-Kotchap na dit seizoen vertrekt. “Zijn huurovereenkomst kostte PSV naar schatting drie à vier miljoen euro en heeft geleid tot een strop. Andere transfers slaagden wel, in een fantastisch sportief jaar voor PSV. Al bij al is zijn transfer voor de club dus niet rampzalig geweest, zeker omdat sprake was van een huurdeal”, aldus Elfrink.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties