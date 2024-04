Salarisplafond in Premier League maakt eind aan onbeperkt budget van rijke clubs

De Premier League staat op het punt een zeer ingrijpende, nivellerende maatregel door te voeren, zo verzekert The Athletic. Zestien van de twintig deelnemers aan de grootste Engelse voetbalcompetitie stemden maandag voor het invoeren van een zogeheten spending cap vanaf het seizoen 2025/26. Door het salarisplafond zullen de rijke clubs niet langer kunnen werken met onbeperkte spelersbudgetten.

Vanaf volgend jaar krijgen de clubs uit de Premier League een squad cost cap opgelegd: een maximaal te besteden bedrag aan de spelersselectie. Het maximumbedrag wordt gekoppeld aan de tv-inkomsten van de Premier League.

Clubs mogen vanaf volgend jaar maximaal vijf keer het bedrag besteden dat de minst verdienende club in de competitie ontvangt aan tv-inkomsten. Het maximale bestedingsbedrag van een club in een seizoen zal komen te bestaan uit drie componenten: spelerssalarissen, de afschrijving op transfersommen en zaakwaarnemerskosten.

De overgrote meerderheid van de twintig clubs stemden maandag in Londen voor de spending cap. Drie clubs waren tegen: Manchester City, Manchester United en Aston Villa. Chelsea onthield zich van een stem. De overige zestien clubs zijn voor.

De squad costs van de Premier League-clubs in het seizoen 2022/23. De spending cap zou in dat voetbaljaar 518 miljoen pond hebben bedragen; alleen Chelsea zou het maximumbudget dus hebben overschreven (bron: The Athletic).

The Athletic becijferde wat de spending cap voor gevolgen zou hebben gehad als de regel al in het seizoen 2022/23 van kracht zou zijn geweest. De spending cap zou in dat jaar zijn bepaald op 518 miljoen pond (607 miljoen euro), vijf keer het bedrag dat Southampton ontving aan tv-inkomsten, namelijk 104 miljoen pond (121 miljoen euro).

Chelsea zou de enige Premier League-club zijn geweest die in het seizoen 2022/23 de spending cap zou hebben overschreden. The Blues spendeerden voor dat voetbaljaar liefst 539 miljoen pond (631 miljoen euro).

Manchester City zou met een besteed bedrag van 501 miljoen pond (587 miljoen euro) nog net onder het maximum blijven in dat jaar. De spending cap is daarmee vrij ruim te noemen, want alle andere deelnemers aan de competitie zouden in het seizoen 2022/23 ruim onder het maximum zijn gebleven.

