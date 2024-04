VI oppert naam als opvolger van Slot die Guardiola's mond deed openvallen

Dennis te Kloese staat als algemeen en technisch directeur van Feyenoord voor de zware taak om een opvolger van Arne Slot te vinden. Maandagmiddag werd bekend dat de 45-jarige oefenmeester komend seizoen een transfer naar Liverpool maakt.

Voetbal International noemt in totaal negen kandidaten om Slot op te volgen bij Feyenoord. Iemand die in ieder geval niet in beeld is bij de Rotterdammers volgens de journalisten Martijn Krabbendam en Pieter Zwart, is Maurice Steijn.

Zou Steijn in de zomer van 2023 niet naar Ajax zijn gegaan, dan had hij volgens hen nu kans gemaakt om Slot op te volgen bij Feyenoord. “Steijn stond er destijds als succesvol trainer van Sparta goed op in De Kuip en hoewel Ajax niet beter presteerde na zijn ontslag, is hij nu van de lijst. Goede coach, vinden ze nog steeds, maar er is te veel gebeurd.”

VI schetst dat de Rotterdammers de keuze kunnen maken om een trainer te zoeken in de City Group, omdat tegenstanders zich steeds beter wapenen tegen het pressievoetbal van Feyenoord. Het verschil zal daarom gemaakt moeten worden met goed aanvalsspel.

De vijftigjarige Kevin Muscat wordt omschreven als ‘een interessante naam’. De Australiër volgde in de zomer van 2021 bij Yokohama Marinos zijn landgenoot Ange Postecoglou, de huidig manager van Tottenham Hotspur, op. Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen speelde de Japanse club een oefenwedstrijd tegen het Manchester City van Pep Guardiola, die enorm onder de indruk raakte van de speelstijl van Muscat.

“Wow”, zei Guardiola na de doelpuntrijke 3-5 overwinning van the Citizens. “Zij voetballen heel dynamisch, tijdens de opbouw. Alles wat zij doen, bevalt me.”

Muscat werd eerder twee keer kampioen van Australië met Melbourne Victory en bezorgde Yokohama Marinos in het seizoen 2021/22 ook de landstitel in Japan. Muscat verdiende in december een transfer naar de Chinese topclub Shanghai Port, waar hij vanuit een dynamische 4-3-3-formatie nog ongeslagen is.

