‘Ajax moet blij zijn als het Europa League-prijs krijgt voor Timber en Álvarez’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 07:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:13

Daags na de tweede nederlaag van Ajax tegen Napoli (4-2) laten de ochtendbladen weinig heel van de Amsterdammers. Alfred Schreuder heeft gefaald, de spelers hebben niet aangetoond van Champions League-niveau te zijn en ook het technisch hart imponeert niet. Alleen een wonder kan Ajax nog in het miljardenbal houden, maar menigeen lijkt genoegen te hebben genomen met deelname aan de Europa League. Al is dat ook nog geen uitgemaakte zaak.

Het Algemeen Dagblad wijst andermaal naar het falende technische hart. "Wederom legde Napoli bloot hoe naïef Schreuder is en net als vorige week fileerde de ontketende stuntploeg daarbij ook het Amsterdamse aankoopbeleid", schrijft Johan Inan. "Het nieuwe jasje heeft hooguit een halve mouw. De linker, waar niemand vertrok maar Ajax wel veertig miljoen in pompte met Bergwijn en Owen Wijndal. En op rechts? Daar, waar de vertrokken Antony en Mazraoui vorig seizoen menig tegenstander doldraaiden, speelt Ajax vrijwel niets meer klaar. Andermaal toonde Napoli aan: Ajax, de club die zich zo graag wil meten met de voetbalelite, heeft daar momenteel niets te zoeken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf stelt dat 'een nieuwe fluwelen revolutie nodig is'. "Zelfs als de Nederlandse landskampioen zou overwinteren, is er intern zoveel mis bij Ajax dat het een kwestie van tijd is dat het voetbalbolwerk, dat Ajax de laatste tien jaar is geweest, instort als er geen actie wordt ondernomen om terug te grijpen naar het gedachtegoed van wijlen Johan Cruijff", schrijft Mike Verweij. "In alles leek het treffen in Napels een kopie van het demasqué in Amsterdam. Alleen gunden de Italianen de Ajacieden een uitslag met een dragelijker aanzien."

Volgens Verweij is Ajax in no-time uitgegroeid tot 'het lachertje van de Champions League'. "Met op korte termijn grote negatieve gevolgen. Het A-merk Ajax is het B-merk Ajax geworden en dat zal de transferwaarde van de Ajacieden zwaar onder druk zetten", aldus de Ajax-watcher. "Hoofdprijzen worden alleen betaald voor Champions League-sterren en die lopen bij Ajax niet meer rond. De club moet blij zijn als het Europa League-prijzen krijgt voor jongens als Timber, Álvarez en Kudus. De rest van de selectie van Schreuder is sowieso totaal oninteressant voor de grote clubs uit de Champions League."

Willem Vissers zag dat Ajax 'brutaal' druk zette, maar concludeert dat de passes vaak niet goed waren bij de ploeg van Schreuder. "Steven Bergwijn, een schim van de schicht in het begin van het seizoen, scoorde, hetgeen de wedstrijd nog tien minuten spanning schonk en de illusie dat Ajax echt kansrijk was geweest", schrijft hij in De Volkskrant. "Over het algemeen was het alsof voetbal van de toekomst voetbal uit het verleden ontmoette; snel en beweeglijk tegen stroef en stram. Dan kun je zeggen dat Jantje of Klaasje schuldig is, maar dat is niet zo. Het is het ene collectief dat gewoon beter is, sneller, sterker, dan het andere collectief, dat de tegenstander verscheurt als een velletje papier."

Volgens Vissers valt ook Schreuder het nodige te verwijten. De keuze in de spits bijvoorbeeld. "Raspadori is een echte spits. Mohammed Kudus niet", aldus de journalist over de Ghanees. "Schreuder liet de club bijna twintig miljoen uitgeven om Brobbey terug te halen naar Amsterdam. Brobbey, misschien nog niet klaar voor het allergrootste werk, is tenminste een spits. Kudus is een aanvallend ingestelde voetballer die af en toe doelpunt maakt, maar die overzicht mist, te veel naar de grond kijkt en telkens buitenspel loopt, omdat hij de situatie om zich heen nauwelijks in de smiezen heeft."