Vermoedelijke XI Ajax: droomaanval Berghuis - Brobbey - Bergwijn weer mogelijk

Ajax wacht zondag de belangrijke wedstrijd tegen Almere City FC. De Amsterdammers staan op pole position om aan het eind van het seizoen met plek vijf aan de haal te gaan, maar ieder puntenverlies in de laatste twee wedstrijden kan dodelijk zijn. Trainer John van 't Schip beschikt over een nagenoeg fitte selectie en kiest op de rechtsbuitenpositie vermoedelijk voor Steven Berghuis. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 4.

Achterin houdt Van 't Schip vast aan de namen die de afgelopen weken ook al op het startformulier verschenen. Dat houdt in dat Gerónimo Rulli onder de lat staat en dat de verdediging gevormd wordt door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Jordan Henderson keerde vorige week tegen FC Volendam terug na blessureleed, stond direct aan de aftrap en mag het ook zondag vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Benjamin Tahirovic keert terug van een schorsing, waardoor het nog even de vraag is of Van 't Schip kiest voor de Bosniër of Sivert Mannsverk. Kenneth Taylor is zo goed als zeker van zijn plek.

Net als Tahirovic was ook aanvoerder Steven Bergwijn geschorst voor het treffen vorige week met Volendam. De linksbuiten keert tegen Almere weer terug in de basis en verdrijft Mika Godts daarmee naar de bank. Berghuis start aan de rechterkant, terwijl Brian Brobbey de spits van dienst is. De van een rugblessure herstelde Berghuis kan nog geen negentig minuten meedoen.

Door blessures bij zowel Bergwijn, Brobbey als Berghuis kon Van 't Schip dit seizoen amper over zijn gedroomde voorhoede beschikken. Nu het drietal in ieder geval een gedeelte van de wedstrijd in actie kan komen, heeft Ajax plots te maken met een luxeprobleem. "Dat is een beetje laat, maar beter laat dan nooit", blikte Van 't Schip lachend vooruit met Ajax TV. "Daarin moeten we verstandige keuzes maken."

Almere City FC

Almere City kent vrijwel geen zorgen in aanloop naar Ajax-uit. Trainer Alex Pastoor heeft de beschikking over een volledig fitte selectie, wisteerder deze week te melden. Enige tegenvaller is het ontbreken van Peer Koopmeiners. De AZ-huurling pakte vorige week een rode kaart tegen sc Heerenveen en heeft twee duels schorsing gekregen. Koopmeiners heeft zijn laatste duel voor Almere al gespeeld en keert in de zomer terug naar Alkmaar, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Almere City FC: Bakker; Akujobi, Van Bruggen, Barbet, Floranus; Ritmeester van de Kamp; Resink, Peña, Cathline; Hansen, Robinet.

