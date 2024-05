Volendam-aanvaller Bilal Ould-Chikh succesvol geopereerd na goedaardige tumor

Bilal Ould-Chikh heeft een succesvolle operatie gehad nadat een goedaardige tumor in zijn onderrug was ontdekt, zo meldt de speler van FC Volendam via zijn Instagram-pagina. Ould-Chikh is blij dat de operatie is gelukt en meldt dat hij zich nu gaat focussen op zijn herstel.

“Na een goed seizoen gedraaid te hebben, heb ik het helaas niet in goede gezondheid kunnen afsluiten. Wat begon als pijntje in de rug, is na onderzoek gebleken als een zeldzame, goedaardige tumor in mijn onderrug”, zo schrijft Ould-Chikh op zijn Instagram.

“Inmiddels heb ik een geslaagde operatie achter de rug en is de tumor volledig verwijderd. Voor nu focus ik mij op mijn herstel, zodat ik weer kan aansluiten in de voorbereiding van het nieuwe seizoen en in augustus zien jullie mij weer knallen op het veld! Tot snel, Bilal.”

Onder het Instagram-bericht spreken meerdere voetballers hun steun uit. Steven Bergwijn schrijft ‘Sterkte broeder’ en Ralf Seuntjens, die zelf de vreselijke ziekte overwon, zegt ‘Sterkte topper’.

Ould-Chikh ontbrak sinds eind maart in de selectie van Volendam. Op 17 maart maakte hij zijn laatste minuten voor zijn club in de wedstrijd tegen AZ (0-4 verlies).

Volendam degradeerde vorige week na de 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax definitief uit de Eredivisie. Volgend seizoen zal Ould-Chikh met Volendam dus te bewonderen zijn in de Keuken Kampioen Divisie, waar zijn broer Walid Ould-Chikh dit seizoen indruk maakte in het shirt van Roda JC, dat nog via de nacompetitie promotie zal proberen af te dwingen.

Bilal Ould-Chikh maakte dit seizoen in de Eredivisie een sterke indruk. In 25 optredens in de competitie was de vleugelaanvaller goed voor twee treffers en zeven assists.

