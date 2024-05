Premier League-clubs willen Bergwijn; Romano weet hoeveel geld Ajax wil hebben

Steven Bergwijn wordt in de gaten gehouden door meerdere Premier League-clubs, zo meldt Fabrizio Romano maandagmiddag. De transfermarktspecialist noemt de aanvaller van Ajax ‘one to watch’ vanwege de financiële noodzaak in Amsterdam om hem te verkopen.

In januari toonde West Ham United al concrete interesse in Bergwijn, maar tot een akkoord met Ajax over een winterse transfer van de vleugelspits leidden de gesprekken toen niet.

Komende zomer is de kans groot dat meerdere Premier League-clubs zich in Amsterdam gaan melden, weet Romano. Hij zou op de lijst staan van meerdere trainers en Ajax is vanwege zijn hoge salaris mogelijk geïnteresseerd in het verkopen van Bergwijn.

Volgens de Italiaanse journalist hangt er een prijskaartje van circa 23 miljoen euro om de nek van Bergwijn, die in de Johan Cruijff ArenA nog beschikt over een contract tot medio 2027.

Ajax nam de 26-jarige buitenspeler in de zomer van 2022 over van Tottenham Hotspur over voor een bedrag van ruim 31 miljoen euro. Romano verwacht dus niet dat de Amsterdammers nu winst kunnen maken op een eventuele doorverkoop.

In het huidige Eredvisie-seizoen kwam Bergwijn tot 23 optredens, waarin hij 12 keer trefzeker was en 4 assists leverde. Afgelopen weekend was de aanvaller de belangrijkste man in het duel met Almere City, dat dankzij zijn hattrick met 3-0 verslagen werd.

Komende zomer gaat Bergwijn hoogstwaarschijnlijk mee met het Nederlands elftal naar het EK. Een uitzonderlijk optreden in Duitsland kan de vraagprijs natuurlijk nog beïnvloeden.

