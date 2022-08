Ajax schiet in paniekstand en neemt opnieuw contact op met Ziyech

Woensdag, 31 augustus 2022 om 13:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:16

Ajax heeft woensdag opnieuw contact opgenomen met Hakim Ziyech, melden Voetbal International en De Telegraaf. De Amsterdammers schaken op meerdere borden, nadat de Raad van Commissarissen dinsdag de transfer van Lucas Ocampos tegenhield. Twintig miljoen euro en een riant salaris voor een 28-jarige speler vindt de RvC van Ajax vooralsnog te gortig. Of het met Ziyech tot een akkoord komt moet blijken. Ajax lijkt geen trek te hebben in een definitieve overname, terwijl Chelsea en Ziyech niets voelen voor een verhuur.

Bovengenoemde media meldden vorige week woensdag dat de onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea over Ziyech muurvast zaten. De Amsterdammers zetten naar verluidt in op een huurdeal van één seizoen, terwijl the Blues de creatieveling alleen willen verkopen. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij wordt de komst van Ziyech hierdoor een lastig verhaal. De regerend landskampioen schakelde daarop door naar Lucas Ocampos, leek rond met de Argentijn, maar werd dinsdagavond laat teruggefloten door de RvC.

De Argentijn was dinsdag op weg naar Amsterdam om de formaliteiten af te ronden, maar zag Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar worden tegengehouden door de RvC. De transfersom van twintig miljoen euro was te hoog volgens de beleidsbepalers. Sevilla heeft daarop woensdag besloten om Ajax tegemoet te komen en Ocampos nu voor vijftien miljoen euro aan te bieden. Het begint daarmee een soap te worden die zijn weerga niet kent. Het is nog maar de vraag of Ocampos, die inmiddels is teruggevlogen naar Sevilla, nog trek heeft in een transfer naar Ajax.

Ziyech gaf in een persoonlijk gesprek met Huntelaar aan dat een terugkeer naar Ajax voor hem zeker tot de mogelijkheden behoorde en dus poogden de Amsterdammers een huurdeal te realiseren. Daarin zouden zij de helft van het salaris van Ziyech voor hun rekening nemen en zou er ook nog een huursom betaald worden. Chelsea en de spelmaker zelf zagen een dergelijke constructie echter niet zitten. Ziyech is bang voor het scenario dat hij na één seizoen bij Ajax weer terug moet naar Stamford Bridge en daar wederom op een zijspoor belandt. De vleugelspits gaat liever voor zekerheid en heeft Ajax gevraagd om hem definitief over te nemen.