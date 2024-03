Mossou gelooft Steijn niet: ‘Je kunt die 3 spelers dan nooit naar Ajax halen’

Maurice Steijn heeft met zijn optreden in Ziggo Sport-programma Rondo geen goede indruk achtergelaten op Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad. De journalist twijfelt sterk aan meerdere beweringen van de voormalig trainer van Ajax. Zo was het volgens Mossou onmogelijk voor de eveneens ontslagen technisch directeur Sven Mislintat om spelers als Isco, Stefan de Vrij en Hakim Ziyech naar Amsterdam te halen.

De bewuste Rondo-uitzending van maandagavond doet de wenkbrauwen van Mossou fronsen, zo blijkt in de AD Voetbal podcast van woensdag. “Ik heb daar met verbazing naar zitten kijken. Er is maar één opdracht geweest waarbij er geen enkele discussie over mogelijk is dat Mislintat daar niet aan heeft voldaan. Dat was dat hij de opdracht kreeg om in dat salarishuis te snijden, en flink ook. Ajax speelt geen Champions League en het salarishuis was volledig ontspoord. Daar moest gewoon 30 of 40 miljoen euro worden gesneden.”

“Hoe dan Ziyech? Hoe dan De Vrij, die begin juli zijn contract bij Internazionale al verlengde”, gaat Mossou verder, doelend op enkele namen die Steijn naar Ajax wilde halen. “De Vrij staat nu gewoon in de basis bij Inter en wordt fluitend kampioen. Sorry hoor, het is allemaal prachtig om met die namen te strooien, maar niemand neemt dat toch serieus? Dat kan toch bijna niet waar zijn...”

Mossou herhaalt de situatie van Ajax afgelopen zomer om zijn punt duidelijk te maken. “Iedereen binnen Ajax wist dat Mislintats eerste opdracht was om te bezuinigen in de salarissen. Dat was ook een van de redenen dat jongens als Tadic weg moesten. Je kunt erover discussiëren of dat de juiste keuze is geweest, maar het is een feit dat de salarissen omlaag moesten.”

“Dan kun je nooit Tadic en Blind weg doen om die redenen en voor dezelfde salarissen Ziyech, Isco en De Vrij naar Ajax halen”, aldus Mossou, die zelfs even cynisch wordt. “Het is zo ongeloofwaardig, dat je het bijna niet voor kunt stellen dat je dit met droge ogen durft te vertellen. Ik weet ook nog wel een paar spelers voor NAC, Etienne (presentator Verhoeff, red.). Maar eentje die gaat naar Real Madrid waarschijnlijk, dus dat is jammer. Ik had hem er graag bij gehad.”

Het lijstje van Steijn

In oktober openbaarde journalist Mike Verweij namenseen lijstje met spelers die Steijn naar Ajax had willen halen. Op dat wensenlijstje stonden liefst elf namen. Volgens de ochtendkrant had de Haagse trainer in al die spelers meer vertrouwen dan in de twaalf peperdure aankopen die Mislintat deed namens Ajax.

Steijn hoopte afgelopen zomer volgens Verweij onder meer op de komst van Nick Olij, Sergiño Dest, De Vrij, Nicolás Tagliafico, Jerdy Schouten, Thiago Almada, Calvin Stengs, Anwar El Ghazi, Vangelis Pavlidis, Tasos Douvikas en Noa Lang. Mislintat gaf uiteindelijk bijna 115 miljoen euro uit, maar niet aan de eerder genoemde spelers. Enkel doelman Diant Ramaj (5 miljoen euro) lijkt tot dusver een voltreffer te zijn voor Ajax.

