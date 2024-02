John van den Heuvel richt zich na veroordeling Promes tot Memphis

Misdaadverslaggever John van den Heuvel vraagt zich hardop af waar Oranje-international Memphis Depay mee bezig is. De dertigjarige aanvaller van Atlético Madrid nam tot dusver nog geen afstand van de woensdag tot zes jaar cel veroordeelde Quincy Promes. Memphis sprak meermaals publiekelijk zijn steun uit aan Promes en dat begrijpt Van den Heuvel niet.

Het Openbaar Ministerie eiste in eerste instantie negen jaar tegen Promes, die woensdag werd veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor zijn rol bij de invoer van twee grote partijen cocaïne. Van den Heuvel duidt die vermindering in een video-item van De Telegraaf. “De rechter vergelijkt een aantal zaken en komt dan tot dit oordeel. Zes jaar is nog steeds niet een hele lichte straf natuurlijk...”

De 32-jarige aanvaller van Spartak Moskou stond woensdagochtend terecht voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes was opnieuw niet aanwezig bij de uitspraak. De rechtspoot verblijft nog altijd in Rusland, waar hij tot medio 2024 onder contract staat bij Spartak Moskou. Volgens het Algemeen Dagblad is het goed mogelijk dat Promes nog in beroep gaat tegen de jarenlange celstraf in zijn geboorteland.

Promes zelf heeft tot op heden nog geen verklaring afgelegd over de feiten die hem ten laste zijn gelegd. Het OM concludeert dat hij veel geld heeft geïnvesteerd in de transport van de drugsinvoer. Volgens zijn advocaten ontkent de aanvaller betrokkenheid bij de smokkel. Promes stond in 2020, tijdens de invoer van de twee partijen cocaïne, onder contract bij Ajax.

De eerste partij, die werd verstopt in een container met zakken zout, is tot op heden niet gevonden. Een tweede partij werd wel onderschept. De rechtbank in Amsterdam neemt Promes zijn deelname aan dit proces behoorlijk kwalijk. “Cocaïne vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en de grootschalige handel in cocaïne kan in verband worden gebracht met zeer ernstige geweldsdelicten. Door de invoer van deze partijen cocaïne hebben Promes en Marylio V. bijdrage geleverd aan deze aantasting.” Marylio V., de neef van Promes, krijgt eveneens 6 jaar cel.

Naast Hakim Ziyech was het Memphis die de afgelopen maanden foto’s deelde met Promes. “Je hoeft vriendschappen niet te verloochenen en als die twee goed met elkaar omgaan...”, begint Van den Heuvel. “Ik snap dat je een vriend bent in goede en slechte tijden, op het moment dat hij dit allemaal aan zijn broek heeft hangen hoef je niet meteen te zeggen: 'Ik gooi de deur dicht en ik wil niks meer met je te maken hebben.’”

Toch neemt Van den Heuvel de sterspeler van Oranje iets kwalijk. “Ik vind wel dat je dan voorzichtiger kunt zijn in je publieke uitingen, bijvoorbeeld op Instagram. Je hebt ook te maken met jonge fans, is dit nou allemaal wel zo'n goed voorbeeld? Ik denk het niet. Ik denk dat Memphis daar best wat voorzichtiger in zou kunnen zijn.”

