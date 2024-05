Bayern-directeur verwijst hardnekkig trainersgerucht resoluut naar de kliko

Roberto De Zerbi wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München. Althans, dat kan worden opgemaakt uit de woorden van Max Eberl, sportief directeur van de club. Eberl reageerde zaterdag ontkennend op toespelingen van journalisten, die probeerden te achterhalen of De Zerbi de beoogde opvolger van Thomas Tuchel is.

BILD bracht zaterdag naar buiten dat De Zerbi de nieuwe topkandidaat zou zijn in de Allianz Arena. Toen even later ook nog het vertrek van de Italiaan bij Brighton & Hove Albion bekend werd, leken alle sterren goed te staan.

De Duitse zender ZDF trok de stoute schoenen aan en vroeg het Eberl recht op de man af: "Zou je het ontkennen als ik voorspel dat de nieuwe hoofdtrainer een Italiaan wordt?"

Eberl had aan één lettergreep genoeg, "Ja", zo stond hij het journaille kort maar krachtig te woord. Bayern lijkt zijn heil dus elders te gaan zoeken. Dat betekent dat ook Erik ten Hag nog in beeld zou kunnen zijn.

De Haaksberger staat sowieso op het lijstje in Beieren, maar lijkt voor een langer verblijf bij Manchester United te kiezen. De kans bestaat echter dat die keuze vóór hem wordt gemaakt.The Red Devils beleven een rampseizoen en kunnen zelfs Europees voetbal mislopen. Ten Hag staat daarom al maanden onder druk op Old Trafford.

Bij een terugkeer naar Bayern zou het cirkeltje rond zijn. Ten Hag was al eens werkzaam bij de club, als trainer van het beloftenelftal. Daarmee won hij in zijn eerste seizoen de Regionalliga Bayern, de regiocompetitie op het vierde Duitse niveau. Na twee jaar vertrok Ten Hag naar FC Utrecht, waar hij naam begon te maken.

De trainerszoektocht van Bayern blijkt in elk geval geen gemakkelijke. De eerste vijf kandidaten – Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Unai Emery en Julen Lopetegui – bedankten al voor de job, terwijl een terugkeer van ex-trainer Hansi Flick als suboptimaal wordt gezien. Ook het aanblijven van Tuchel leek even een optie, maar de oefenmeester zag dat uiteindelijk niet zitten.

