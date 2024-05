Galatasaray neemt Hakim Ziyech definitief over van Chelsea

Hakim Ziyech blijft definitief bij Galatasaray, zo meldt Fabrizio Romano. De Turkse topclub heeft de verplichte optie tot koop in het huurcontract met Chelsea gelicht en ondertekend. Daardoor is de 31-jarige spelmaker ook na dit seizoen actief in Istanbul.

Ziyech vertrok aan het einde van de zomerse transferwindow op huurbasis naar Galatasaray, dat hem van een uitzichtloze situatie bij Chelsea verloste. De zestigvoudig international van Marokko kent mede door blessures een wisselvallig seizoen in Turkije.

De ex-Ajacied kampte met onder meer een voet-, hamstring- en enkelblessure en kwam daardoor vooralsnog slechts tot 21 wedstrijden namens Galatasaray. Daarin was Ziyech goed voor acht doelpunten en vier assists. Afgelopen zondag was hij nog verantwoordelijk voor twee treffers tijdens de overwinning op Sivasspor (6-1).

Galatasaray heeft de beste papieren om de landstitel te pakken in Turkije. De club heeft, met nog drie wedstrijden te gaan, een voorsprong van zes punten op nummer twee Fenerbahçe. Mogelijk kan Galatasaray dus dit weekend al kampioen worden.

Ziyech kende zijn beste jaren bij Ajax, waar hij drie prijzen pakte en de halve finale van de Champions League bereikte. De spelmaker won de landstitel, beker en Johan Cruijff Schaal gedurende zijn periode in Amsterdam.

Chelsea betaalde in de zomer van 2020 ruim veertig miljoen euro aan Ajax voor Ziyech, maar hij wist nooit een onbetwiste basisspeler te worden op Stamford Bridge. Wel won hij de Champions League met the Blues, net als de UEFA Super Cup en het WK voor clubteams.

Na 107 wedstrijden, 14 doelpunten en 13 assists komt er dus definitief een einde aan de periode van Ziyech bij Chelsea. Het is niet bekend welk bedrag Galatasaray voor zijn diensten overmaakt naar Engeland, of voor hoeveel seizoenen Ziyech gaat tekenen in Turkije.

