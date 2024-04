Galatasaray boekt moeizame overwinning en verstevigt koppositie

Galatasaray heeft dinsdagavond een zeer moeizame zege geboekt. In eigen huis werd het tegen Hatayspor 1-0. Mauro Icardi zette de thuisploeg al vroeg op een 1-0 voorsprong en die gaf de koploper niet meer uit handen. De voorsprong op nummer twee Fenerbahçe bedraagt nu weer vijf punten.

Galatasaray begon met Hakim Ziyech in de basis en kwam al vroeg op voorsprong. Uit een hoekschop van Dries Mertens zette Icardi zijn tegenstander slim opzij, waarna de topscorer vrij kon inkoppen: 1-0. Het was voor Icardi zijn achttiende doelpunt van de competitie, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Edin Dzeko.

Ook na de openingstreffer was het Galatasaray dat de meeste kansen kreeg. Zo trof Mertens met een knappe poging de lat en werden enkele inzetten van Icardi en Wilfried Zaha geblokt door de defensie van Hatayspor.

Na rust kabbelde de wedstrijd wat voort, zonder dat het echt gevaar opleverde voor beide doelen. Het eerste moment van opleving na rust was na een klein uur spelen, toen Carlos Strandberg de bezoekers op gelijke hoogte dacht te schieten. De VAR gooide echter roet in het eten en keurde het doelpunt af op basis van buitenspel.

Galatasaray kwam met de schrik vrij, maar was ook daarna zelf niet in staat de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. De thuisploeg kreeg nog een aantal hoekschoppen, maar zo effectief als die in de twaalfde minuut werden ze niet meer.

In de absolute slotfase wilde Hatayspor nog wel voor de gelijkmaker gaan, maar het kwam niet verder dan een aantal hoekschoppen. Galatasaray trok de overwinning uiteindelijk verdiend over de streep.

Galatasaray komt door de zege op een totaal van 84 punten. Met nog zeven wedstrijden te gaan heeft de ploeg een voorsprong van vijf punten op Fenerbahçe, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Zondag strijden beide clubs tegen elkaar in de Supercup-finale.

