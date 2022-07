Man United komt met bod op Martínez heel dicht in buurt van vraagprijs

Zaterdag, 2 juli 2022 om 11:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:16

De transfer van Lisandro Martínez naar Manchester United komt dichtbij. De Telegraaf maakt melding van een bod vanuit Engeland ter waarde van 41 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan bonussen op de 24-jarige verdediger. Daarmee is United nog slechts 5 miljoen euro verwijderd van de vraagprijs van Ajax, die in totaal 50 miljoen euro bedraagt. Martínez staat na drie jaar in Amsterdam open voor een stap hogerop.

De kans dat de Argentijnse mandekker volgend jaar nog in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is, lijkt klein. Van een bod van Manchester United werd in Engeland vrijdagavond al melding gemaakt door The Ahtletic, dat de hoogte daarvan nog niet wist. Ook Arsenal zit nadrukkelijk achter Martínez aan en legde volgens De Telegraaf een aanbieding neer van in totaal 40 miljoen euro. Die bestond voor 35 miljoen euro uit een vaste som en een variabel deel van 5 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martínez kwam in de zomer van 2019 naar Ajax en werd toen voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia. De Amsterdammers zouden dus een veelvoud van dat bedrag terug kunnen verdienen op de verdediger die in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax kwam. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië.

De eventuele hereniging met Erik ten Hag bij Manchester United zou voor de voormalig trainer van Ajax een nieuw transfersucces zijn. Met Tyrell Malacia van Feyenoord heeft hij zijn eerste aanwinst al zo goed als binnen en ook de komst van Frenkie de Jong vanuit Barcelona lijkt ophanden. Die spelers moeten Ten Hag en United terug naar de Engelse top leiden: een doelstelling die de oefenmeester bij zijn aanstelling meegekregen heeft.