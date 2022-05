Courtois en trefzekere Vinícius bezorgen Real Madrid de Champions League

Zaterdag, 28 mei 2022 om 23:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:38

Real Madrid heeft zaterdagavond voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis de Champions League gewonnen. In het Stade de France was de Koninklijke met 0-1 te sterk voor Liverpool. In de 59ste speelminuut zorgde Vinícius Júnior op aangeven van Federico Valverde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Hoewel the Reds in de slotfase nog nadrukkelijk op zoek gingen naar de gelijkmaker, voorkwam de uitblinkende Thibaut Courtois met meerdere reddingen een treffer.

Vanwege ongeregeldheden buiten het stadion vond de aftrap 36 minuten later plaats dan gepland. Duizenden supporters probeerden binnen te komen zonder (geldig) ticket en het vak met Liverpool-fanse bleef lange tijd leeg. Trainer Carlo Ancelotti had geen verrassingen in petto voor de eindstrijd. Het enige vraagteken stond achter de rechtsbuitenpositie, waaraan Federico Valverde invulling gaf. Zodoende moest Rodrygo genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Liverpool leek Thiago Alcántara vlak voor de aftrap uit te vallen met een spierblessure, maar na enkele minuten rekken en strekken bleek hij op het laatste moment fit genoeg om te starten. Centraal in de verdediging stond zoals verwacht Virgil van Dijk.

Na een rommelige openingsfase werd de eerste kans van de wedstrijd gecreëerd door Liverpool. Trent Alexander-Arnold bezorgde een harde en lage voorzet bij Mohamed Salah, die het vijandige doel onder vuur nam maar Courtois redding zag brengen. The Reds voerden nadien de druk verder op en kwamen halverwege het eerste bedrijf dicht bij de openingstreffer. Sadio Mané sneed naar binnen vanaf de linkerkant en creëerde ruimte voor het schot na een fraaie dribbel. De vleugelaanvaller produceerde een harde schuiver, die echter op paal getikt werd door Courtois.

Terwijl Real Madrid er zelden in slaagde om de bal in de ploeg te houden, trapte Liverpool het gaspedaal nog verder in. Die aanvalslust resulteerde in de 34ste speelminuut in de volgende mogelijkheid. Opnieuw was het Alexander-Arnold die vanaf de rechterkant voor gevaar zorgde. De rechtsachter bereikte met een voorzet Salah. De buitenspeler trachtte Courtois te verschalken met een kopbal, maar hij knikte recht in de handen van de sluitpost. Op slag van het rustsignaal leek Real Madrid plotseling op voorsprong te komen. Via Valverde en het been caramboleerde het leer voor de voeten van Karim Benzema, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde. De dienstdoende videoscheidsrechter had enkele minuten nodig om het moment te beoordelen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

GOAL VINICIUS! En nu telt-ie wel! Valverde geeft de bal blind voor en Vinicius Jr. let goed op en tikt binnen. Kan Liverpool dit nog omdraaien!? #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/9UKYrXqSOL — VTBL ? (@vtbl) May 28, 2022

Na een impasse in de openingsfase van de tweede helft werd de wedstrijd opengebroken in de 59ste minuut. Valverde gaf vanaf de rechterkant een harde voorzet richting de tweede paal, waar de inlopende Vinícius Júnior het laatste zetje gaf: 0-1. Enkele minuten later kwam Liverpool dicht bij de gelijkmaker. Salah produceerde een fraai schot in de linkerbenedenhoek, waar de uitblinkende Courtois op tijd lag om de inzet te pareren. Vervolgens voorkwam de Belgische sluitpost eveneens dat Alexander-Arnold scoorde. Door de toegenomen tijdsdruk ging Liverpool nadrukkelijker op zoek naar de aanval en ontstond er meer ruimte in de defensie.

Na een vrije trap van Toni Kroos werd Casemiro oog in oog met doelman Alisson Becker gezet. Door het gebrek aan controle slaagde de middenvelder er echter niet in om de bal bij Benzema te krijgen, die naast hem stond om binnen te tikken. In de slotfase werd Real Madrid met name door Courtois op de been gehouden. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd pareerde de keeper een door Diogo Jota van richting veranderd schot; enkele minuten later reageerde hij met een uitstekende reflex op de doelpoging van Salah.