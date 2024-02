Karim Benzema negeert specifieke opdracht en loopt woedend weg bij training

De rust rond Karim Benzema bij Al-Ittihad leek wedergekeerd, maar niets blijkt minder waar. Woensdagochtend is de 36-jarige spits woedend weggelopen bij de training na een nieuwe ruzie met coach Marcelo Gallardo, zo weten diverse Spaanse media, waaronder Marca en Cadena COPE te melden.

Benzema had zijn gezicht lange tijd niet laten zien bij de Saudische club. Hij had weliswaar verlof gekregen, maar de spits keerde veel te laat terug bij Al-Ittihad.

Met name in de Franse media werd afgelopen transferperiode volop gespeculeerd over een onmiddellijk vertrek uit de oliestaat, maar volgens Benzema waren die geruchten onterecht. Inderdaad, de Fransman is bij Al-Ittihad gebleven.

Wel weten diverse internationale media te melden dat zijn relatie met trainer Gallardo enorm is bekoeld. Hoewel de verstandhouding na de transferperiode verbeterd leek, heeft de band nu een nieuwe tik gehad.

Woensdagochtend maakte Benzema zijn rentree op het trainingsveld, maar hij deed alleen het eerste deel van de training mee. Gallardo verzocht de spits namelijk om apart van de groep aan zijn conditie te gaan werken na afloop van het eerste gedeelte van de sessie.

Die opdracht schoot bij de aanvaller in het verkeerde keelgat. Hij verliet de training woest en weigerde in te gaan op de verzoeken van de Argentijnse keuzeheer.

Volgens de Spaanse media is er continu frictie tussen de trainer en de spits, omdat Gallardo zou weigeren om Benzema een voorkeursbehandeling te geven. Laatstgenoemde zou meer respect willen van zijn coach.

Woensdagavond speelt Al-Ittihad in de competitie tegen Al-Tai, maar Benzema wordt buiten de selectie gehouden.

