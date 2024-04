Bizar: sterspeler van Al-Ittihad keihard geslagen met riem na verloren Supercup

Het duel om de Saudische Supercup tussen Al-Ittihad en Al-Hilal (1-4) heeft na het laatste fluitsignaal tot bizarre taferelen geleid op de tribune. Sterspeler Abderrazak Hamdallah van Al-Ittihad kreeg bij zijn gang naar de catacomben een keiharde klap met een riem.

De Supercup tussen Al-Hilal en Al-Ittihad werd uiteindelijk een prooi voor de koploper van de Saudische competitie, die bij rust met 2-1 aan de leiding ging. Hamdallah had Al-Ittihad halverwege de eerste helft op gelijke hoogte gebracht.

Na rust liep Al-Hilal weg door goals van Malcom en Nasser Al-Dawsari, waardoor de spelers van Al-Ittihad afdropen richting de kleedkamer. Hamdallah spoot daarbij wat water over een fan van Al-Hilal, wat hij moest bekopen met een klap van een riem.

Hamdallah lijkt in eerste instantie vrij koel, maar moet vervolgens worden tegengehouden door iemand van de staf. Ook andere spelers bemoeien zich met de situatie.

Hamdallah is samen met Karim Benzema en N'Golo Kanté een van de sterspelers van Al-Ittihad. De Marokkaanse spits was dit seizoen al achttien keer trefzeker in competitieverband en staat daarmee op de derde plek op de topscorerslijst achter Cristiano Ronaldo en Aleksandar Mitrovic.

Neymar ook van de partij

Aan de kant van Al Ittihad waren er basisplaatsen voor Benzema en Kanté. Grote man werd uiteindelijk Braziliaan Malcom, die twee keer wist te scoren. Na afloop wist ook Neymar de aandacht weer op zich te vestigen.

De Braziliaanse superster ontbreekt al lange tijd door een zware kruisbandblessure. Tijdens de huldiging was hij echter gewoon van de partij en zwaaide hij bijzonder opgewekt met de beker in het rond. Het is de eerste prijs voor Neymar bij Al-Hilal, dat bovendien op de landstitel afstevent.

