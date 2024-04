Neymar laat gezicht weer zien tijdens huldiging na Super Cup-winst Al Hilal

Al Hilal heeft de Saudi Super Cup gewonnen. Eerder deze week werd het Al Nassr van Cristiano Ronaldo al opzij gezet (2-1). Donderdagavond was de ploeg van trainer Jorge Jesus in de finale met 1-4 te sterk voor Al Ittihad door doelpunten van Malcom (twee), Salem Al-Dawsari en Nasser Aldawsari. Alleen Abderrazak Hamdallah deed wat terug.

Bij Al Hilal stonden veel bekende namen in de basis, zoals Kalidou Koulibaly , Sergej Milinkovic-Savic en Rúben Neves. Aan de kant van Al Ittihad waren er basisplaatsen voor Karim Benzema en N'Golo Kanté. Grote man werd uiteindelijk Braziliaan Malcom, die twee keer wist te scoren.

Na afloop wist ook Neymar de aandacht weer op zich te vestigen. De Braziliaanse superster ontbreekt al lange tijd bij zijn werkgever door een zware kruisbandblessure. Tijdens de huldiging was hij echter gewoon van de partij en zwaaide hij bijzonder opgewekt met de beker in het rond. Het is de eerste prijs voor Neymar bij Al Hilal, dat bovendien op de landstitel afgaat. De voorsprong op nummer twee Al Nassr bedraagt met nog zeven wedstrijden te spelen maar liefst twaalf punten.

Al Ittihad - Al Hilal 1-4

5’ 0-1 Malcom21’ 1-1 Abderrazak Hamdallah44’ 1-2 Salem Al-Dawsari89’ 1-3 Malcom90+6’ 1-4 Nasser Aldawsari