Noa Lang haalt woede van minister van Buitenlandse Zaken op de hals

Vrijdag, 21 mei 2021 om 13:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:40

Noa Lang heeft zich de woede van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op de hals gehaald. De aanvaller van Club Brugge zong donderdagavond na het binnenhalen van de landstitel een omstreden anti-Anderlecht-lied. "Nog liever dood dan Sporting-jood", zong Lang, een verwijzing naar de clubnaam van Royal Sporting Club Anderlecht. Supporters van Anderlecht worden in België 'joden' genoemd, zoals dat in Nederland ook gebeurt bij Ajax, de oude club van Lang. Club stelde de titel donderdag veilig via een 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht.

Wilmès, tussen oktober 2019 en oktober 2020 de eerste vrouwelijke premier van België, spreekt van 'antisemitisme'. "Onaanvaardbaar, ondraaglijk en hoort niet thuis in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van racisme", schrijft Wilmès op Twitter. Het feest was ook om andere redenen controversieel. Trainer Philippe Clement en enkele spelers werden op handen gedragen, tot ongenoegen van de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel.

Van Nuffel kondigt aan dat de betrokkenen kunnen rekenen op een straf. "Iedereen van wie op beeld te zien is dat ze zich niet aan de maatregelen hielden. Ook zij die door onze mensen ter plaatse gezien werden. We zullen maximaal verbaliseren", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Want dit kan niet door de beugel. Het is een belediging voor iedereen die zijn of haar verjaardagsfeest in het water zag vallen. En dan zwijg ik nog van mensen die in heel beperkte kring afscheid moesten nemen van hun dierbaren."