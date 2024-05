PSV distantieert zich van beschuldigend statement Noa Lang

Noa Lang heeft daags na de huldiging van PSV van zich laten horen via Instagram. De aanvaller lag nagenoeg het hele seizoen in de lappenmand en laat weten het daar moeilijk mee te hebben gehad. Volgens Lang is er drie keer een verkeerde diagnose gesteld gedurende zijn revalidatie. PSV herkent zich niet in die woorden.

Lang begint met een dankwoord richting de fans van PSV. "PSV’ers, allereerst wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen dagen. Gruwelijk man, ik ga dit nooit vergeten", zo valt te lezen op het account van buitenspeler.

Dan doet hij een boekje open. "Ik ben niet het type persoon dat de buitenwereld laat merken wat er zich mentaal allemaal afspeelt en ik hou dingen graag privé, maar ik vind dat ik dat nu wel moet doen om dingen duidelijk te maken."

"Mentaal was het geen makkelijk jaar", aldus Lang. "Elke wedstrijd was het confronterend om het team te zien spelen en zelf niet mee te kunnen doen door een hamstringprobleem waar ik sinds augustus last van heb. Door drie verkeerde diagnoses ben ik daar pas in januari achtergekomen."

De blessure bleek erger dan in eerste instantie werd verondersteld. "En dat verklaarde waarom ik, elke keer als ik weer minuten ging maken, weer last kreeg van mijn hamstring. Er zijn fouten gemaakt maar ik neem niemand iets kwalijk."

Ook onthult Lang de ziekte van Pfeiffer te hebben gehad. "Dat heeft het hele revalidatieproces niet makkelijker gemaakt. Maar ik ben altijd blijven lachen. Ik wil iedereen binnen PSV bedanken voor alle steun en waardering die ik vanaf de eerste dag krijg."

"PSV is een warme familieclub, en ik ben dankbaar dat ik daar onderdeel van mag uitmaken. Ook al voelde dat voor mij persoonlijk de afgelopen maanden niet zo. Ik ben trots op het team en ik focus me nu al op volgend seizoen, waarin we samen alle prijzen gaan pakken."

Lang kwam door zijn blessure dit seizoen slechts negentien keer in actie namens PSV. Daarin wist hij vijfmaal te scoren en was hij twee keer aangever. Tijdens de huldiging beloofde hij de PSV-supporters volgend seizoen de 26e landstitel.

Reactie PSV

Clubwatchers Marco Timmer en Rik Elfrink hebben naar aanleiding van het beschuldigende statement contact gezocht met PSV voor een reactie. Daar zeggen ze zich niet te herkennen in de woorden van de aanvaller.

"PSV herkent zich niet in de drie verkeerde diagnoses waarover Noa Lang rept op Instagram. Wel erkent de club dat de keuzes van de staf met betrekking tot de blessure van Lang niet altijd goed hebben uitgepakt", klinkt het.

PSV is van mening dat Lang niet de juiste omschrijving heeft gekozen voor zijn verhaal. De club zegt verder zijn verantwoordelijkheid te hebben genomen en daarna de hulp van een professor te hebben ingeschakeld.

