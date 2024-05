Bosz gaat tijdens persconferentie PSV in op beschuldigend statement van Noa Lang

Peter Bosz kan zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard gewoon een beroep doen op Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV viel vorige week zondag tijdens het kampioensduel met Sparta Rotterdam (4-2) in de slotfase geblesseerd uit.

Bosz kan in Sittard beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen het al langer geblesseerde trio Sergiño Dest, Noa Lang en Isaac Babadi ontbreekt.

De zestigjarige oefenmeester heeft genoten van de festiviteiten na het behalen van de landstitel met PSV. Hij vindt het moeilijk om één ding uit te lichten, maar noemt vooral de rit op de platte kar door Eindhoven ‘fenomenaal’. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. De blijdschap is zo mooi. Dat vier je dan samen, in de avond. Het is één groot feest”, zei hij vrijdag op een persconferentie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bosz werd tijdens het persmoment ook geconfronteerd met het statement dat Lang daags na de huldiging van PSV via Instagram naar buiten bracht. De aanvaller lag nagenoeg het hele seizoen in de lappenmand en liet weten het daar moeilijk mee te hebben gehad. Volgens Lang is er drie keer een verkeerde diagnose gesteld gedurende zijn revalidatie.

Clubwatchers Marco Timmer en Rik Elfrink zochten naar aanleiding van het beschuldigende statement contact met PSV voor een reactie. Daar zeiden ze zich niet te herkennen in de woorden van de aanvaller.

"PSV herkent zich niet in de drie verkeerde diagnoses waarover Noa Lang rept op Instagram. Wel erkent de club dat de keuzes van de staf met betrekking tot de blessure van Lang niet altijd goed hebben uitgepakt", klonk het.

Bosz liet in aanloop naar het duel met Fortuna weten de woorden van Lang over de drie verkeerde diagnoses niet verstandig te vinden. Niet via 'Instagram' althans. De frustratie van de PSV-aanvaller begrijpt hij, maar het had intern moeten blijven. Verder wilde Bosz er geen groot thema van maken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties