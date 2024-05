Pak 4,8x je inzet als Uitblinker De Jong minstens 2 keer scoort voor PSV!

PSV is kampioen en wil het seizoen op een waardige manier afsluiten. De laatste uitwedstrijd van deze jaargang is zondag tegen Fortuna Sittard, dat keurig elfde staat momenteel. De krachtmeting in Zuid-Limburg begint zondagmiddag om 14:30 uur.

Veel ogen bij PSV zullen zondag zijn gericht op Luuk de Jong. De aanvalsleider staat met 27 goals op de 2e plaats op de topscorerslijst. Topscorer Vangelis Pavlidis (AZ) heeft tot dusver 28 keer gescoord, waardoor De Jong nog steeds kans maakt op de topscorerstitel.

Zie jij Luuk de Jong minstens twee keer scoren voor PSV? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Sittard een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Fortuna Sittard - PSV is dit een speciale odd voor minstens twee goals van Luuk de Jong. De reguliere quotering is 3.75. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.80! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Luuk de Jong minstens twee keer scoren voor PSV? Ja Nee Stem Zie jij Luuk de Jong minstens twee keer scoren voor PSV? Ja 0% Nee 0% Totaal aantal stemmen: 0 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties