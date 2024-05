Hoe vergaat het de talenten van Ajax die in 2018 de Eerste Divisie wonnen?

In de rubriek Toen & Nu licht Voetbalzone iedere week de selectie uit van een willekeurig succesvol elftal. Soms raken we het zicht kwijt op de spelers die ooit furore maakten. Voetbalzone onderzoekt hoe het hen verging in hun verdere loopbaan. Deze week is het de beurt aan Jong Ajax. In het seizoen 2017/18 werden zij kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

Het gebeurt in een jaargang waarin de supporters van Ajax bepaald niet verwend worden door de hoofdmacht: de club eindigt kansloos als tweede in de Eredivisie achter PSV, is voor de kerst al uitgeschakeld in de beker en wordt in augustus al uitgeschakeld in Europa. En dan hangt ook het tragische incident met publiekslieveling Abdelhak Nouri als een boze wolk boven de Johan Cruijff ArenA.

De hoofdmacht van Ajax geeft de supporters dat seizoen weinig reden om te juichen. Het vertier komt van Sportpark de Toekomst, waar een ontketend Jong Ajax bijna wekelijks defensies tureluurs spelen. De jongelingen maken 89 doelpunten in 38 wedstrijden en houden nummer twee Fortuna Sittard met één puntje verschil onder zich (79 om 78). Hoe vergaat het de spelers van dit succeselftal tegenwoordig?

De doelmannen

In januari 2018 maakt Ajax de komst van de Kroatische doelman Dominik Kotarski wereldkundig. De destijds zeventienjarige sluitpost komt over van de gerenommeerde jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. In februari 2018 maakt hij zijn eerste minuten voor de beloftenploeg van de Amsterdammers en daarin verliest de ploeg van Michael Reiziger met 0-3 van de leeftijdsgenoten van PSV.

De 1,89 meter lange keeper blijft nog jaren verbonden aan Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht komt het niet. Na zestig wedstrijden in Jong Ajax vertrekt Kotarski op huurbasis naar Gorica uit Kroatië. Die club koopt hem uiteindelijk en verkoopt de doelman een dag later voor 2,5 miljoen euro aan PAOK Thessaloniki. In Griekenland is Kotarski uitgegroeid tot vaste doelman, international van Kroatië en leveren zijn prestaties vorig seizoen de interesse van Bayern München op.

Kotarski wist het eerste van Ajax niet te halen.

Stan van Bladeren

Stan van Bladeren wordt in 2012 overgenomen van de Zuid-Hollandse amateurclub VV Foreholte. De keeper doorloopt alle jeugdelftallen van de recordkampioen, alvorens hij op 6 februari 2015 zijn debuut maakt voor Jong Ajax in het uitduel met FC Volendam (3-4). In het kampioensjaar staat Van Bladeren negen keer onder de lat, maar de doelman komt niet in de buurt van een debuut in de hoofdmacht. Na 27 wedstrijden bij Jong Ajax kiest de in Voorhout geboren sluitpost voor een buitenlands avontuur.

In 2020 durft Silkeborg IF uit Denemarken het wel aan met de keeper en dus vertrekt Van Bladeren na acht jaar Ajax richting Midden-Jutland. Een onuitwisbare indruk maakt hij daar echter niet, de meeste wedstrijden speelt hij voor de reserves. FC Helsingør, spelend op het tweede Deense niveau, gaat met Van Bladeren aan de haal, maar ook daar is hij als derde doelman op het tweede plan belandt. Onlangs liet hij in gesprek met Soccernews weten te denken aan het beëindigen van zijn profcarrière.

Norbert Alblas

De Amstelveense Norbert Alblas maakt in 2011 de overstap van AZ naar Ajax, waar hij in de Onder 18 begint. Voor het eerste elftal van de hoofdstedelingen komt Alblas nooit uit, maar bij Jong Ajax wordt wel 43 keer een beroep gedaan op de doelman. In het seizoen 2017/18 staat Alblas dertien keer onder de lat en lukt het hem om vijf keer zijn doel schoon te houden.

Het kampioensjaar is het laatste seizoen van Alblas met de drie sterren op zijn borst. Na periodes bij NEC Nijmegen en TOP Oss is de doelman inmiddels reservekeeper bij Excelsior. De teller bij de Kralingers staat pas op zes wedstrijden en dat aantal gaat ook niet meer veranderen. In maart 2024 scheurt Alblas voor de derde keer in zijn carrière zijn kruisband en besluit hij een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan. Hij richt zich op een toekomst als hoofdtrainer en is bezig met het behalen van een UEFA B-diploma.

Peter Leeuwenburgh

Het keepersbestand van Jong Ajax is niet de meest getalenteerde linie. Net als de drie eerder genoemde doelmannen maakt ook Peter Leeuwenburgh zijn debuut in het eerste van Ajax niet. De doelman sluit in 2009 aan bij de recordkampioen en doorloopt daarna iedere jeugdselectie.

De inmiddels dertigjarige doelman maakt in het seizoen 2017/18 slechts drie keer zijn opwachting. Na een verhuurperiode aan FC Dordrecht scheiden de wegen van Leeuwenburgh en Ajax in 2018 definitief. De schotstopper vertrekt naar Cape Town City FC. In Kaapstad kent de doelman een periode waarin er veel gebruik wordt gemaakt van zijn kwaliteiten, daar hij 92 duels in actie komt. Na een weinig succesvolle periode bij FC Groningen is Leeuwenburgh tegenwoordig de eerste doelman van het Cypriotische Apollon Limassol.

Issam El Maach

Issam El Maach is een nieuwkomer in 2017/18. De doelman maakt de overstap van Vitesse naar Sportpark de Toekomst. De overstap naar Amsterdam is weinig verheffend, want voor Jong Ajax komt El Maach zelden uit.

Na een tussenstap bij RKC Waalwijk schikt de doelman zich tegenwoordig als stand-in van Lars Unnerstall bij FC Twente. Die rol deert hem allerminst, zo liet hij in december 2023 nog weten tegenover Tubantia. Bij Twente heeft hij naar eigen zeggen als gangmaker in de selectie de beste tijd van zijn voetbalcarrière.

De verdedigers

In de schaduw van Mateo Cassierra en Davinson Sánchez komt Luis Manuel Orejuela naar Amsterdam. De Colombiaan kent echter bij lange na niet zo’n goede periode als de centrumverdediger die in 2016/17 een sensationele indruk maakte. Ook het niveau dat Cassierra aantikt in Jong Ajax is niet voor de rechtsachter weggelegd. Orejuela speelt slechts één wedstrijd in de hoofdmacht en moet het verder doen met minuten in het tweede, waarin de rechtsback vaker niet dan wel imponeert.

In januari 2020 vertrekt Orejuela definitief uit Amsterdam, wanneer Cruzeiro hem voor 1,3 miljoen euro overneemt. Vervolgens blijkt de Colombiaan niet echt honkvast. Cruzeiro verhuurt hem aan Grêmio en verkoopt Orejuela uiteindelijk voor twee miljoen aan São Paulo. De club uit de Braziliaanse miljoenenstad stuurt de rechtsback vervolgens op huurbasis naar Athletico Paranaense, Ceará SC en dit seizoen naar Independiente Medellín uit zijn thuisland. Sinds 2019 is hij international van Colombia.

Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui is een van de spelers die het van alle namen in de selectie het verst schopt. En dat nota bene hij dat is, had misschien zelfs Mazraoui niet voor mogelijk gehouden. Ieder seizoen is het billenknijpen bij het eindejaarsgesprek. Mazraoui heeft in het begin van het seizoen 2017/18 zelfs geen profcontract, maar naarmate hij de stap van pupil naar senior maakt, wordt zijn rol in de selectie steeds belangrijker.

Mazraoui ontwikkelt zich stormachtig en speelt in het kampioensjaar 22 wedstrijden, waarin hij zes treffers noteert. Wat goed is, komt snel en Mazraoui maakt dat seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Daarna volgen nog 136 wedstrijden in het eerste van de Amsterdammers. Mazraoui groeit uit tot publiekslieveling en verlaat de Nederlandse recordkampioen in 2021, na vele succesvolle seizoenen, transfervrij voor de Duitse recordkampioen Bayern München.

In Beieren komt de blessuregevoelige Mazraoui lang niet altijd aan de bak, maar de verdediger heeft zich inmiddels ontpopt tot een gewaardeerde kracht in het elftal van de vertrekkende trainer Thomas Tuchel. Na bijna twee volle seizoenen in Zuid-Duitsland staat de teller bij der Rekordmeister op 54 wedstrijden.

Noussair Mazraoui sloot bij Ajax af met een kampioenschap.

Deyovaisio Zeefuik

Deyovaisio Zeefuik breekt in het seizoen 2016/17 door bij Jong Ajax en zet zijn ontplooiing door in het daaropvolgende seizoen. Hij maakt zelfs zijn debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers. Desondanks stuurt Ajax hem halverwege 2017/18 op huurbasis naar FC Groningen.

In de Euroborg verovert hij door zijn tomeloze inzet zowel de harten van de fans als van de clubleiding. Daarna komt de back nog uit voor Hertha BSC, Blackburn Rovers (huurbasis) en Hellas Verona (huurbasis). Bij de Duitse hoofdstedelingen staat Zeefuik nog altijd onder contract.

Damil Dankerlui

Damil Dankerlui speelt in totaal 82 wedstrijden voor Jong Ajax, alvorens hij halverwege het seizoen 2017/18 besluit om de club, waar hij al sinds 2011 deel van uitmaakt, te verlaten voor Willem II. Met de Tilburgers beleeft hij een aantal fraaie seizoenen. Zo bereikt hij de bekerfinale in 2018/19 en eindigen de Tricolores in 2019/20 op plaats vijf in de Eredivisie.

In de zomer van 2020 klopt wederom Groningen aan bij een voormalig Ajacied. Daar speelt Dankerlui 78 wedstrijden, maar inmiddels is hij vertrokken en speelt de verdediger bij Panserraikos in Griekenland. Bij de nummer negen in het Griekse reguliere kampioenschap is hij een vaste waarde.

Terry Lartey Sanniez

Terry Lartey Sanniez maakt op 25 januari 2015 zijn debuut namens de beloften in een uitduel met Sparta Rotterdam (6-0). De vleugelverdediger voetbalt drie jaar bij het tweede elftal van Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht weet hij het niet te schoppen. NEC biedt een uitweg en neemt Lartey Sanniez in 2018 transfervrij over.

In Nijmegen krijgt hij vooral in zijn debuutseizoen het vertrouwen, maar het aantal wedstrijden brokkelt ieder seizoen af. In 2021 vertrekt Lartey Sanniez naar de tweevoudig Sloveens kampioen NK Celje. Dat avontuur is echter van korte duur en na één seizoen neemt NEC hem weer terug in de armen, maar inmiddels heeft hij het Goffertstadion voor een tweede keer achtergelaten. Lartey Sanniez is op het moment clubloos.

Navajo Bakboord

Jong Ajax heeft rechtsbacks te over en ook Navajo Bakboord maakt zijn minuten. De international van Suriname speelt in 2017/18 echter slechts drie wedstrijden in het elftal van Reiziger. Een toekomst in het eerste van de Amsterdammers zit er ook voor hem niet in. Heracles Almelo neemt Bakboord in 2019 over.

Bij de Almeloërs komt hij gedurende vijf seizoenen 64 keer in actie, waaronder 21 optredens in de huidige jaargang. Het blijkt echter niet goed genoeg om Heracles te overtuigen van een contractverlenging, daar hij deze zomer transfervrij de club zal verlaten.

Leon Bergsma

Leon Bergsma is de aanvoerder van het elftal van Reiziger. De oefenmeester doet vrijwel iedere wedstrijd een beroep op de centrumverdediger in 2017/18. Een debuut in het eerste komt er echter niet van en dus besluit Bergsma de overstap te maken naar provinciegenoot AZ, waar hij zijn wedstrijden vooral afwerkt op het trainingscomplex en niet in het AFAS Stadion.

Wel maakt hij bij de Alkmaarders zijn debuut in de Eredivisie, alvorens hij wordt verhuurd aan FC Den Bosch en uiteindelijk definitief vertrekt naar het Zwitserse FC Aarau. In Noord-Zwitserland blijft Bergsma precies twee seizoenen actief, maar sinds 2022 is hij weer te bewonderen op de Nederlandse velden, bij SC Cambuur.

Danilho Doekhi

Danilho Doekhi wordt in 2016 door Ajax overgenomen van Excelsior, waar hij zijn debuut in de hoofdmacht al heeft gemaakt. De geboren Rotterdammer vormt in 2017/18 een herkenbaar verdedigingsduo met Bergsma. Het successeizoen smaakt naar meer voor Doekhi, maar meer komt er bij Ajax niet. De verdediger verkiest daarop een transfer naar Vitesse boven nog een seizoen bij de beloften en die keuze pakt bepaald niet verkeerd uit.

Doekhi groeit in Arnhem uit tot steunpilaar in het hart van de defensie en komt in vier seizoenen tijd tot 140 duels. De centrumverdediger, tevens de neef van Winston Bogarde, de assistent van Reiziger in 2017/18, maakt in 2022 op transfervrije basis de overstap naar FC Union Berlin. Bij die Eisernen kent Doekhi een fraai debuutseizoen. Met de hoofdstedelingen eindigt hij op de vierde plaats en speelt hij in de Conference League tegen Ajax, waarin hij door een doelpunt een groot aandeel heeft in de uitschakeling van de Amsterdammers in 2022/23.

Union Berlin kent momenteel een lastig seizoen, maar Doekhi weet zich als vaste waarde aardig aan de malaise te onttrekken. Zijn prestaties zijn ook in Italië opgevallen, want AS Roma heeft al meermaals interesse uitgesproken in de mandekker.

Vorig seizoen deed Doekhi zijn oude werkgever pijn door de 2-0 binnen te koppen. Union zou uiteindelijk met 3-1 winnen en doorstoten.

Teun Bijleveld

Bijleveld is een nieuwkomer in de selectie van Jong Ajax. Aan het eind van het seizoen 2016/17 nemen de Amsterdammers hem over van provinciegenoot AZ. In zijn debuutseizoen op Sportpark de Toekomst doet Reiziger veelvuldig een beroep op de geboren Amstelvener. Bijleveld komt 29 keer in actie en heeft met 2 goals en 7 assists een gedegen aandeel in het kampioenschap.

Dat aantal haalt hij het seizoen erna opnieuw voor de beloftenploeg, maar een debuut in de hoofdmacht is Bijleveld met de aanwezigheid van Nicolas Tagliafico, Mitchell Dijks en Daley Sinkgraven niet gegund. Tegenwoordig speelt de linksback bij Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie, waarmee hij de aankomende weken in de nacompetitie probeert om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. Bijleveld heeft daarnaast bij Heracles en FC Emmen onder contract gestaan.

Mees de Wit

Mees de Wit is in de jeugd een gewaardeerd lid van de selectie, maar zijn kwaliteit ten spijt komt hij in 2017/18 maar vijf keer uit voor Jong Ajax. De linksbuiten annex linksback wordt door Ajax halverwege het seizoen disciplinair geschorst omdat zijn toenmalige zaakwaarnemer zich schuldig maakt aan het intimideren van de Amsterdamse clubleiding, bestaande uit Marc Overmars, Edwin van der Sar en Jeroen Slop. Dat Het incident is zelfs reden genoeg voor Ajax om een juridische procedure te starten tegen de belangenbehartiger van De Wit.

De Wit vertrekt halverwege het seizoen via de achterdeur naar de jeugdopleiding van Sporting Portugal. Tot een doorbraak komt het bij de Portugese topploeg, die hem ook nog kortstondig uitleent aan FC Orihuela, niet. PEC Zwolle haalt de Weesper terug naar Nederland en in de Hanzestad speelt De Wit zich in de kijker van subtopper AZ. Door een voetblessure heeft de multifunctionele linkspoot slechts acht keer kunnen opdraven in Alkmaar.

Mauro Savastano

Op 15 maart 2016 maakt Mauro Savastano zijn debuut in Jong Ajax. Zijn start bij de beloften is veelbelovend en sommige supporters zien in hem aanvankelijk een toekomstige linksback van Ajax, wat al jaren het zorgenkindje van Ajax is. De ontwikkeling van Savastano stokt echter en na 34 wedstrijden bij de beloften wordt de linkspoot de deur gewezen.

Bij Go Ahead Eagles, Jong AZ en FC Dordrecht speelt Savastano nog de nodige wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie bij elkaar, maar nergens kan hij echt een blijvende indruk achterlaten. De inmiddels 27-jarige Zaandammer staat nu onder contract bij Fremad Amager, dat uitkomt op het derde niveau van Denemarken.

Boy Kemper

Boy Kemper speelt jarenlang in de jeugdopleiding van FC Volendam, tot hij het vissersdorpje in 2016 verruilt voor Amsterdam. De linksback annex centrumverdediger speelt in totaal 41 wedstrijden voor de Amsterdamse beloftenploeg, waarna die club hem in de zomer van 2020 gratis de deur uit laat lopen.

Vooral bij de volgers van de Keuken Kampioen Divisie is Kemper nu een vertrouwd gezicht. In 2020 tekent hij eerst nog bij Eredivisionist ADO Den Haag, maar met die ploeg degradeert hij in zijn debuutseizoen. Een jaar later loopt Kemper met de Hagenaars promotie op miraculeuze wijze mis tegen Excelsior. Na drie seizoenen in de Hofstad trekt Kemper sinds afgelopen zomer het geel-zwart van NAC Breda aan. Met die ploeg speelt hij aankomende week opnieuw voor de play-offs om promotie.

Mitchel Bakker

In 2010 maakt de piepjonge Mitchel Bakker de overstap van FC Purmerend naar Ajax. Binnen de jeugdopleiding wordt de linksback een grote toekomst toegedicht en dus laat een debuut bij Jong Ajax niet al te lang op zich wachten. In het kampioensjaar speelt Bakker slechts vijftien keer mee in het elftal van Reiziger, daar hij in de tweede seizoenshelft veelvuldig op de bank zit bij het eerste elftal. Een seizoen later maakt hij daar zijn debuut in de beker tegen de amateurs van HVV Te Werve (0-7).

Halverwege 2018 vestigt Bakker de interesse van Paris Saint-Germain op zich. Hij verkiest een verbintenis bij de Parijzenaren boven een contractverlenging bij Ajax en schopt het daar tot het eerste elftal, maar na 45 wedstrijden wordt het Franse hoofdstuk afgesloten en tekent de verdediger bij Bayer Leverkusen. In twee seizoenen tijd komt de 21-voudig international van Jong Oranje tot zeventig wedstrijden. In de zomer van 2023 maakt Bakker voor 9,5 miljoen euro de overstap naar het Nederlands getinte Atalanta.

De middenvelders

Kuitenbijter Azor Matusiwa heeft een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. De Nederlander met Angolese roots speelt in 2017/18 24 wedstrijden voor het beloftenelftal, maar komt naarmate het slot van het seizoen nadert ook in beeld bij het eerste elftal én maakt zijn debuut in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Excelsior (1-3).

Het blijft echter bij die ene wedstrijd in de hoofdmacht. De Graafschap huurt Matusiwa in januari 2019 voor een halfjaar van de Amsterdammers en bij de Superboeren ontpopt de middenvelder zich tot publiekslieveling. Na twee succesvolle jaargangen bij Groningen, dat de controleur voor zeven ton oppikt in Amsterdam, klopt Stade Reims op de deur voor Matusiwa's diensten. Bij les Rouges et Blancs wordt de middenvelder zeer op waarde geschat, maar kan hij niet behouden worden. Sinds januari komt Matusiwa uit voor Stade Rennais, waar hij zich ook heeft ontpopt tot basisspeler.

Sinds januari mag Matusiwa zich speler van Stade Rennais noemen.

Darren Sidoel

Darren Sidoel zit in de gouden generatie met Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en later Frenkie de Jong, maar waar die drie momenteel nog vertoeven in Europa, is de carrière van Sidoel een compleet ander pad ingeslagen. Hij is geen speler van Bayern of FC Barcelona, maar van de Deense derdedivisionist Akademisk BK.

Na zijn vertrek in 2018 maakt Sidoel een even obscure als imposante carrière mee. Reading Onder 21, KSV Roeselare, Arda Kardzhali, FC Córdoba, Hércules Alicante, East Bengal SC zijn zijn werkgevers voor hij bij Akademisk belandt.

Carel Eiting

Carel Eiting is geen onbekende voor het Nederlandse publiek. De geboren en getogen Amsterdammer is de dirigent op het middenveld van Jong Ajax in 2017/18 en lange tijd wordt Eiting een rijke carrière toegedicht in de hoofdmacht. Tot dusver is daar minder van terecht gekomen dan vooraf gehoopt. De teller in de Amsterdamse hoofdmacht stokt bij 31 wedstrijden, en daarin moet hij het vooral doen met invalbeurten.

Na een succesvolle verhuurperiode bij Huddersfield Town meldt KRC Genk zich in Amsterdam. De periode in België is minder succesvol en ook een terugkeer naar Huddersfield werpt zijn vruchten niet af. Volendam haalt Eiting in 2022 transfervrij terug naar Nederland en sindsdien bevindt de carrière van de creatieveling zich weer in een stijgende lijn. Afgelopen zomer maakte Eiting na een lange soap de overstap naar Twente, waar hij dit seizoen met 22 wedstrijden een aandeel heeft aan de derde plek in de Eredivisie.

Sebastian Pasquali

Sebastian Pasquali is de exotische eend in de bijt van Jong Ajax. De Amsterdammers weten in 2017 de race om de handtekening van de Australiër te winnen van Juventus. Pasquali, die zijn debuut in de A-League dan al heeft gemaakt namens Melbourne Victory, sluit aanvankelijk aan bij de Onder 19 van Ajax, maar maakt gaandeweg de stap naar profvoetbal.

In twee seizoenen tijd blijft de teller ietwat teleurstellend op zeventien wedstrijden in Jong Ajax staan. Een groot succes is het voor beide partijen niet en in 2019 keert Pasquali terug naar Australië, bij Western United. Daar speelt de Australiër met Italiaanse roots nog altijd en pas sinds dit seizoen heeft hij daar een basisplek.

Dani de Wit

Ook Dani de Wit is voor het Eredivisie-publiek geen onbekende naam. De aanvallende middenvelder sluit zich in 2014 aan bij de befaamde Amsterdamse jeugdopleiding en ieder jaar mag hij na het eindejaarsgesprek door naar de volgende leeftijdsgroep. De Wit is betrouwbaar en in 2017/18 onmiskenbaar voor de ploeg van Reiziger. In 33 wedstrijden noteert hij 13 goals en 5 assists.

Het lukt De Wit ook een aantal opwachtingen te maken in de hoofdmacht van de Amsterdammers, zo heeft hij nog zestien minuten op het veld gestaan in de legendarische overwinning van Ajax op Real Madrid in het seizoen 2018/19 (1-4). Het lukt de middenvelder niet om blijvende indruk achter te laten op toenmalig hoofdtrainer Erik ten Hag en in de zomer van 2019 maakt De Wit voor twee miljoen de overstap naar AZ. Bijna vijf jaar later staat de teller op 186 wedstrijden in Alkmaarse dienst, maar aan zijn periode in Noord-Holland komt volgende maand een eind, daar hij uit zijn contract loopt.

Jurgen Ekkelenkamp

Jurgen Ekkelenkamp speelt in 2017/18 opvallend genoeg vaker mee in het eerste van Ajax dan in Jong Ajax. De middenvelder is de benjamin van de selectie en speelt voornamelijk de seizoenen daarna veel mee in het tweede elftal van de Amsterdammers. Na 49 wedstrijden in Jong Ajax en 40 wedstrijden in Ajax 1 sluit het Amsterdamse boek voor Ekkelenkamp.

Een paar dagen voor het einde van de transferwindow in de zomer van 2021 vertrekt de middenvelder voor drie miljoen euro naar Hertha. Hoewel die club door de degradatie een miserabel seizoen kent, lukt het Ekkelenkamp toch om een jaar later voor vijf miljoen de overstap te maken naar Royal Antwerp. In België wordt er veelvuldig een beroep op de Nederlander gedaan.

Victor Jensen

Ook over aanvallende middenvelders geen gebrek in Jong Ajax en door de aanwezigheid van De Wit speelt Victor Jensen slechts een bijrol in het kampioensjaar. De Deen wordt een seizoen eerder overgenomen uit de jeugd van FC Kopenhagen, waarmee Ajax opnieuw hoopt een Deense groeibriljant in huis te halen. Jensen speelt veel in Amsterdam, maar wel voor Jong Ajax. Op zestig wedstrijden staat de teller, terwijl het aantal in de hoofdmacht stokt op vier.

Jensen blijkt niet de gewenste groeibriljant. Verhuurperiodes aan FC Nordsjaelland en Rosenborg komen er aan te pas om de middenvelder vlieguren op te laten doen op het hoogste niveau, maar Ajax raakt er niet van onder de indruk. Sinds januari 2023 is Jensen speler van FC Utrecht. Afgelopen weekend werd de creatieveling tegen Vitesse nog de matchwinner, waardoor zijn seizoenstotaal op zes treffers staat.

Zian Flemming

Jong Ajax heeft ook Zian Flemming in de gelederen in het seizoen 2017/18. De Amsterdammer maakt veelvuldig zijn opwachting en heeft met zes treffers een aandeel aan het kampioenschap. Voor Ajax 1 komt Flemming uiteindelijk tekort, waardoor Ajax besluit hem van de hand te doen. PEC neemt de aanvallende middenvelder voor 125.000 euro over. In de Eredivisie heeft hij aanvankelijk tijd nodig om te aarden en een verhuurperiode aan NEC in 2019/20 is het vervolg.

De Nijmegenaren, die dan uitkomen op het tweede niveau van Nederland, krijgen in Flemming een speler die gemakkelijk zijn doelpuntjes meepikt. In 24 wedstrijden scoort hij 13 keer. Fortuna valt dat ook op en die beleven twee seizoenen lang veel plezier aan de Amsterdammer. Door de bal in de laatste speelronde van de lijn te koppen, behoedt hij zijn elftal in 2021/22 hoogstpersoonlijk van degradatie. Inmiddels staat Flemming alweer twee seizoenen onder contract bij Millwall. Op The Den kan de middenvelder met 23 goals in 92 wedstrijden prima statistieken overleggen.

Door zijn werklust is Flemming een publiekslieveling geworden bij de Londense ploeg.

De aanvallers

In januari 2014 wordt Václav Cerny met veel bombarie overgenomen van FK Pribram Onder 17. De buitenspeler moet de nieuwe succesvolle vleugelflitser worden. In de jeugd van Ajax wordt direct duidelijk waarom Cerny is gehaald. De creatieveling dolt zijn leeftijdsgenoten en maakt snel de stap naar Jong Ajax.

Cerny speelt 69 wedstrijden in het beloftenelftal en komt tot een aantal van 29 in het eerste elftal. In de jaargang 2017/18 heeft Cerny amper een waarde voor beide elftallen, daar hij vroeg in het seizoen een zware kruisbandblessure oploopt. In 2019 neemt Utrecht de buitenspeler over, maar in de Domstad beleeft hij niet zijn beste periode. FC Twente is de reddende engel voor Cerny. In het oosten des lands leeft hij weer helemaal op en sinds de zomer van 2023 is de Tsjech speler van VfL Wolfsburg.

Ché Nunnely

Ché Nunnely speelt in de jeugd van Utrecht wanneer Ajax in 2012 aanklopt. De buitenspeler hoeft niet lang na te denken en sluit zich aan bij de jeugdopleiding van Ajax. Bij de Amsterdammers doorloopt hij vervolgens alle leeftijdscategorieën en komt hij veelvuldig in actie in Jong Ajax, waaronder in het kampioensjaar.

Een doorbraak in Amsterdam zit er voor Nunnely echter niet in. Na drie seizoenen bij Willem II te hebben gevoetbald, speelt de buitenspeler sinds januari 2023 voor sc Heerenveen. Dit seizoen kwam Nunnely tot dertig duels tot dusver, daarin maakte hij twee doelpunten en gaf hij evenveel assists.

Nicolas Kühn

Nicolas Kühn heeft er al een behoorlijke jeugdcarrière op zitten wanneer hij zich in januari 2018 bij de Amsterdamse jeugdopleiding voegt. Eerder dient Kühn namelijk het shirt van FC Sankt Pauli, Hannover 96 en RB Leipzig. De verwachtingen zijn groot, de teleurstelling blijkt nog groter. Kühn kan in Amsterdam niet uitgroeien tot de nieuwe vleugelflitser, sterker nog: hij maakt niet eens zijn debuut voor Ajax 1.

Via Bayern II, FC Erzgebirge Aue en Rapid Wien komt Kühn in 2023 terecht bij de Schotse grootmacht Celtic. Met die club gaat hij vrijwel zeker het 54ste landskampioenschap vieren. Daar kan op 25 mei tegen Rangers ook de Schotse beker aan worden toegevoegd.

Mateo Cassierra

Cassierra wordt in de zomer van 2016 voor 5,5 miljoen door Ajax overgenomen van Deportivo Cali. Wanneer de Colombiaan in zijn debuut traditiegetrouw scoort, zijn de verwachtingen hoog. In Ajax 1 komt hij echter maar mondjesmaat tot spelen, zijn minuten en zijn klasse laat hij vooral zien in het tweede elftal. In 2017/18 heeft hij met 18 goals en 9 assists een enorm aandeel in het kampioenschap.

Na teleurstellende verhuurperiodes bij Groningen en Racing Club Avellaneda heeft Ajax genoeg gezien. Na twee jaar bij Belenenses onder contract te hebben gestaan, verruilt Cassierra Portugal voor Rusland. Daar maakt hij in een seizoen bij FK Sochi dusdanig veel indruk dat Zenit Sint-Petersburg hem overneemt. Daar speelt hij nog altijd, en niet onverdienstelijk. Dit seizoen noteert hij vooralsnog 16 goals in 26 wedstrijden.

Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis is een echt kind van de club. De spits speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en komt regelmatig terug in doelpuntencompilaties wanneer hij in de jeugd weer een bal de kruising in heeft gejaagd. Sierhuis doet in 2017/18 twintig keer mee en scoort veertien maal.

Een doorbraak in het eerste elftal blijft uit. Na een redelijk positieve huurperiode bij Groningen betaalt Stade Reims vier miljoen aan Ajax om Sierhuis los te weken. In Frankrijk lukt het hem niet om zijn scoringsdrift te laten zien. Na een verhuurperiode bij Heracles komt Sierhuis sinds de zomer van 2023 uit voor Fortuna. Daar kent hij een topseizoen met 12 goals in 31 wedstrijden, maar afgelopen week sloeg het noodlot toe, toen Sierhuis tegen Go Ahead een kruisbandblessure opliep.

Vince Gino Dekker

Vince Gino Dekker is de traditionele linksbuiten met een loepzuivere voorzet. Het blijkt alleen niet voldoende om een bijster succesvolle profcarrière op te zetten. Na zijn vertrek bij Ajax dient Dekker Jong AZ en Go Ahead, maar dat blijkt een niveau te hoog. Dekker speelt vervolgens vier seizoenen bij SV Spakenburg, waarmee hij vorig seizoen een knappe bekercampagne neerzette. Sinds dit seizoen is de buitenspeler zonder club.

Dennis Johnsen

SC Heerenveen haalt Dennis Johnsen 2015 naar Nederland. De Noorse buitenspeler maakt al snel furore in de Friese jeugdacademie en Ajax is er in 2017 snel bij om het talent over te nemen. 2,4 miljoen euro maken de Amsterdammers over voor de flegmatieke vleugelflitser. Bij Ajax komt hij terecht in het tweede elftal en in 2017/18 heeft hij met zeven goals en acht assists een groot aandeel in het kampioenschap.

Het debuut in de Eredivisie volgt nog dat seizoen, maar verder dan vijf optredens komt de Noor niet in Amsterdamse dienst. Verhuurperiodes aan Heerenveen en PEC blijken ook weinig succesvol. In de zomer van 2020 vertrekt Johnsen uit Nederland en gaat hij voetballen bij Venezia. Die club helpt hij in zijn debuutseizoen aan promotie naar de Serie A. Afgelopen winter verruilde Johnsen Venezia voor competitiegenoot US Cremonese. Met die club gaat hij de komende periode proberen via de nacompetitie promotie naar de Serie A te bereiken.

Noa Lang

Last but not least, Noa Lang. In juli 2013 maakt hij de veelbesproken overgang van Feyenoord naar Ajax en daar wordt hij al snel als een van de toptalenten in zijn lichting beschouwd. In 2017/18 doet Reiziger veertien keer een beroep op de buitenspeler en daarin scoort hij tweemaal. Het debuut in de Eredivisie volgt een seizoen later. De aanvaller heeft ontegenzeggelijk veel talent, zo scoort hij een hattrick tegen FC Twente in het seizoen 2019/20, maar van een doorbraak in Amsterdam is geen sprake.

Na een korte verhuurperiode aan datzelfde Twente vertrekt Lang door gebrek aan perspectief naar onze zuiderburen, naar Club Brugge. In België lukt het hem wel een sensatie te worden. In 125 wedstrijden scoort de aanvaller 38 keer en kan hij ook 34 assists noteren. De gehoopte droomtransfer naar een Europese topcompetitie blijft uit en dus wrijft PSV zich in de handen wanneer het Lang in de zomer van 2023 inlijft. De hoge verwachtingen heeft Lang door kwellend blessureleed nog niet kunnen volmaken. Inmiddels is de stiefzoon van voormalig PSV'er Nourdin Boukhari tienvoudig international van het Nederlands elftal.

In zijn eerste officiële wedstrijd voor PSV was Lang direct belangrijk met het enige doelpunt tegen Feyenoord (0-1)

