Koopmeiners wordt met sublieme hakbal matchwinner tegen PSV

Woensdag, 13 januari 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:40

AZ heeft woensdagavond drie punten behaald in het Philips Stadion tegen PSV. De ploeg van trainer Pascal Jansen nam in een sterke eerste helft dankzij twee goals van Teun Koopmeiners afstand en behield de voorsprong ondanks een rake vrije trap van Philipp Max in de tweede helft. In de negentigste minuut besliste Calvin Stengs de wedstrijd uit een counter: 1-3. PSV blijft derde en kan woensdagavond nog ingehaald worden door achtervolger Feyenoord; AZ blijft vijfde, maar vindt wel aansluiting met de top van de ranglijst.

Bij PSV begon Ryan Thomas op de plek van de geblesseerd afgehaakte Cody Gakpo, terwijl bij AZ voormalig PSV'er Albert Gudmundsson enigszins verrassend terugkeerde in de basiself in plaats van Tijjani Reijnders. In de openingsfase ontstond een tactisch schouwspel, waarin geen van beide ploegen echt gevaarlijk wist te worden. PSV-spits Eran Zahavi had door kunnen breken, maar nam de bal slecht aan en zag die door de uitgekomen doelman Marco Bizot opgeraapt worden.

Na een half uur spelen kreeg AZ vrijwel uit het niets een penalty. Calvin Stengs stuurde Myron Boadu de diepte in, waarna de spits aan de rechterzijde van het strafschopgebied onderuit werd gehaald door de handen van doelman Yvon Mvogo. Koopmeiners schoot de strafschop binnen: 0-1. AZ voerde in de fase die volgde de druk verder op en zag dat zes minuten voor rust beloond worden. Koopmeiners verlengde een hoekschop van Jesper Karlsson subliem met zijn hak en zag de bal schitterend over Mvogo binnen vliegen: 0-2.

Trainer Roger Schmidt besloot in de rust in te grijpen door Thomas eruit te halen voor Mauro Júnior. PSV nam het initiatief in handen en drukte AZ achteruit. Dat leidde niet direct tot grote kansen, maar het leverde een klein kwartier na rust wél een vrije trap op de rand van de zestien op. Die werd door Philipp Max subtiel over de muur heen in de korte hoek binnen geschoten: 1-2.

Ook in de fase daarna behield PSV het betere van het spel, zonder echt tot mogelijkheden te komen. Aan de overzijde probeerde Koopmeiners het met een vrije trap vanaf de rechterrand van de zestien, die in de korte hoek knap werd gepareerd door Mvogo. Marco van Ginkel maakte in de slotfase na 983 dagen (!) zijn rentree op het voetbalveld met een invalbeurt voor Mohamed Ihattaren. PSV probeerde de druk op te voeren, maar werd in de counter geslacht. Stengs dribbelde vanaf de rechterflank de zestien binnen en schoot via het been van verdediger Jordan Teze raak: 1-3.