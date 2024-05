Real Madrid gaat naar finale dankzij spectaculaire late comeback tegen Bayern

Real Madrid heeft woensdagavond de finale van de Champions League bereikt ten koste van Bayern München. Alphonso Davies bracht de Duitsers in het Santiago Bernabéu met een fantastische goal op voorsprong, maar de Spanjaarden wisten de wedstrijd met goals in minuut 88 en 90+2 te kantelen. Beide kwamen op naam van invaller Joselu: 2-1. Bayern-doelman Manuel Neuer, die bezig was aan een uitstekende wedstrijd, ging bij de 1-1 hopeloos in de fout. Real Madrid staat op zaterdag 1 juni in de finale tegenover Borussia Dortmund.

Bij Real is Thibaut Courtois weer fit, maar de Belgische keeper moest het tegen Bayern doen met een reserverol. Andriy Lunin behield het vertrouwen van Carlo Ancelotti. Aan de zijde van Bayern keerde Matthijs de Ligt terug van een knieblessure. De ex-Ajacied werd verrassend direct in de basis geposteerd door Thomas Tuchel, die Min-jae Kim na diens zwakke optreden in de heenwedstrijd uit het elftal haalde. Dat duel eindigde in 2-2.

Een wervelende combinatie van Bayern over diverse schijven leidde in de achtste minuut bijna tot een simpele intikker voor Harry Kane. De breedtepass van Gnabry op de spits was echter te scherp, waardoor de kans verloren ging.

FOUTJE ??????????, GOAL ????????????! ?? De Duitse doelman keept een uitstekende wedstrijd maar kan het schot van Vinicius niet goed verwerken.. ?? En zo zijn het de invallers die het doen in Madrid: 1-1! ??#ZiggoSport #UCL #RMAFCB pic.twitter.com/LlgoFCIWsq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2024

In de dertiende minuut creëerde Dani Carvajal met een handige pass een enorme kans voor Vinicius Júnior. De Braziliaan zocht schuin voor het doel de verre hoek, maar dat was buiten een razendsnelle reflex van Neuer gerekend. De keeper tikte de bal op de paal en kreeg de rebound recht op zich af geschoten door Rodrygo, die daar veel meer uit had kunnen halen.

Kane dook na een klein half uur gevaarlijk op door alert te reageren op een afgeslagen bal. De Engelsman probeerde het met een spectaculaire volley van zestien meter, die door Lunin nog net kon worden weggetikt.

Toch was het vooral Real Madrid dat aandrong. In de slotfase van de eerste helft werd Bayern opnieuw gered door Neuer. Een gevaarlijke indraaiende voorzet richting tweede paal van Vinicius werd door alles en iedereen gemist, op een late reflex van Neuer na.

Het gevaar bleef ook na rust voornamelijk komen van Vinicius. De sterspeler van Real zocht aan het begin van de tweede helft na twee gevaarlijke dribbels zijn maatje Rodrygo, die eenmaal daarvan ook bij de bal kon komen en rakelings naast tikte. In de 62ste minuut ging Vinicius na een nieuwe dribbel voor eigen succes, maar Neuer redde op het harde schot van de linkerspits.

Bayern had het in die fase zwaar, maar kwam met een counteraanval in de 68ste minuut verrassend aan de leiding. Davies dribbelde van links naar binnen en vond rond de punt van het strafschopgebied met een schitterend schot met rechts de verre hoek: 0-1.

Binnen drie minuten leek Real de schade te herstellen. Een eigen doelpunt van Davies, die onbedoeld een lage voorzet van Federico Valverde, kwam echter niet door de VAR-check. Scheidsrechter Szymon Marciniak zag aan de zijlijn op de beelden hoe Nacho een duw in het gezicht gaf aan Joshua Kimmich en keurde het doelpunt af.

Real voelde het eindsignaal naderen en kreeg meer en meer haast. Vinicius schoot in de 88ste minuut een houdbaar ogende bal af op Neuer, die gruwelijk in de fout ging. Invaller Joselu reageerde uiterst alert door de losgelaten bal binnen te tikken: 1-1.

Daar bleef het niet bij, want Joselu stond in blessuretijd óók op de goede plek om een harde voorzet van Antonio Rüdiger binnen te lopen. De goal werd afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR constateerde dat daar geen sprake van was: 2-1.

Bayern had nog een minuut of vijftien in de ongekend lange blessuretijd, waarin het voornamelijk de lange bal hanteerde. In minuut 90+12 dacht De Ligt de 2-2 binnen te schieten, maar luttele seconden daarvoor klonk een fluitsignaal voor vermeend buitenspel van Mazraoui. Een kapitale blunder van de grensrechter, die volgens de richtlijnen had moeten laten doorspelen voor een VAR-check, want Mazraoui bleek geen buitenspel te hebben gestaan.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties