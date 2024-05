‘Hij moet in de basis bij Oranje. Eerst was het Jerommeke, nu maakt hij je gek’

Rafael van der Vaart en Ronald de Boer zijn enorm te spreken over het optreden van Matthijs de Ligt in de halve finale van de Champions League. Met Bayern München neemt de Nederlandse verdediger het op tegen Real Madrid en volgens de analytici van Ziggo Sport is hij uitstekend in staat de wereldsterren uit te schakelen.

“Hij speelt goed, hij zat er een paar keer heel goed tussen”, concludeert Van der Vaart. “Ik vind dat hij in het Nederlands elftal moet spelen omdat hij die hele grote spelers kan uitschakelen. Hij is snel, wendbaar en heeft een goede tackle. Je ziet hoe fit hij is. Je wordt helemaal gek als je tegen hem staat.”

De Boer sluit zich aan bij zijn collega. “Ik heb het gevoel dat hij minder gespierd is. Normaal was het Jerommeke en kon hij bijna niet keren. Hij zag eruit als Süle van Dortmund, maar nu zie je dat hij fit is”, aldus de analist.

Voorafgaand aan het duel waren de analisten ook al lovend over de centrumverdediger. “Ik vind trouwens wel dat als De Ligt deze wedstrijden goed doorkomt, dat hij gewoon de allerbeste is naast Virgil van Dijk. Maakt geen reet uit in wat voor formatie, gewoon spelen”, zei Van der Vaart.

De Boer herkent zich in de woorden van Van der Vaart. “Ik vind hem een geweldenaar. Samen met Eric Dier. Kim Min-Jae is geen pannenkoek natuurlijk, maar De Ligt is in mijn ogen iets beter. Sneller, en kan ook beter koppen en dus is hij met standaardsituaties beter.”

