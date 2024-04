Teun Koopmeiners helpt Atalanta met goal aan plek in finale Coppa Italia

Atalanta heeft zich woensdagavond ten koste van Fiorentina geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. In eigen huis slaagde de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini erin de 1-0 nederlaag uit de return volledig weg te poetsen: 4-1. Teun Koopmeiners was belangrijk voor Atalanta met de openingstreffer. In de finale op 15 mei is Juventus de tegenstander.

Atalanta, waar ook Marten de Roon een basisplek kreeg en Hans Hateboer op de bank zat, begon uitstekend aan de wedstrijd. In de achtste speelminuut kreeg Koopmeiners de bal met enig fortuin mee in de as van het veld en snelde hij richting de zestien. Met een diagonale schuiver zorgde hij vervolgens voor de 1-0.

Enkele minuten later dacht Gianluca Scamacca met een kanonskogel voor de 2-0 te zorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens een overtreding eerder in de aanval. Alles leek goed te vallen toen Nikola Milenkovic van Fiorentina in de 53ste minuut een directe rode kaart kreeg, al wisten de bezoekers een kwartier later toch de gelijkmaker aan te tekenen.

Weliswaar afgekeurd, maar wat een heerlijke doelpunt was dit van Gianluca Scamacca ??#ZiggoSport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/v1u46vQJw7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2024

Op aangeven van Cristiano Biraghi kwam la Viola op 1-1. Nadien voerde Atalanta de druk op het vijandige doel op en werden er veel kansen gecreëerd. Een kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg de verdiende 2-1 voorsprong in handen dankzij een fenomenale, acorbatische treffer van Scamacca.

Fiorentina flikt het toch om gelijk te maken met tien man, daarmee zijn ze tot nu toe door aangezien ze de eerste wedstrijd met 1-0 wonnen ??#ZiggoSport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/vE6H1cEpwm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2024

Het zag er lang naar uit dat een verlenging ging bepalen wie zich zou plaatsen voor de finale, maar uiteindelijk bleek Atalanta genoeg te hebben aan de ruim acht minuten blessuretijd.

Via Scamacca belandde de bal met enig geluk bij Ademola Lookman, die met een hard en laag schot afrondde: 3-1. Hoewel het doelpunt in eerste instantie werd afgevlagd wegens buitenspel, keurde de dienstdoende videoarbiter de treffer kort daarna alsnog goed.

Net als bij de 3-1 counterde Atalanta razendsnel en werd Mario Pasalic via Lookman in stelling gebracht. Met een bekeken stiftbal schoot de Kroaat zijn ploeg definitief naar de bekerfinale: 4-1.

?????? ???????????????????? ?? Met een gelukje komt de bal bij Teun Koopmeiners en die weet daar wel raad mee ??#ZiggoSport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/JZRpKZpG7r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2024

