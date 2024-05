Grove arbitrale blunder: De Ligt wordt tegen Real Madrid onterecht teruggefloten

Bayern München is direct na de verloren halve finale van de Champions League tegen Real Madrid woedend op de arbitrage. Scheidsrechter Szymon Marciniak keurde in minuut 90+13 een geldig ogende gelijkmaker van Matthijs de Ligt af vanwege vermeend buitenspel van Noussair Mazraoui in de aanloop. Daar bleek echter geen sprake van.

Bayern moest in het Santiago Bernabéu in blessuretijd vol in de achtervolging, nadat Real Madrid door twee late goals van Joselu op een 2-1 voorsprong was gekomen.

De Duitse topclub was in de twaalfde minuut van de blessuretijd succesvol met een lange bal van Joshua Kimmich richting Mazraoui. Sinds het intrede van de VAR hebben grensrechters de instructie om bij een twijfelgeval pas na de aanval te vlaggen, toch stak de grensrechter direct de vlag in de lucht vanwege vermeend buitenspel van Mazraoui.

????????????????????! Of niet? ?? Een opvallend moment in de slotfase.. wordt deze goal van De Ligt terecht afgekeurd? ??#ZiggoSport #UCL #RMAFCB pic.twitter.com/t5ZvAUho3U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2024

Uit het stilstaande beeld blijkt dat Mazraoui echter niet in buitenspelpositie stond. De Ligt stond dat overigens wél, maar die kwam pas later in de aanval in balbezit.

Thomas Müller bezorgde de bal met een kopballetje bij De Ligt, die feilloos binnenschoot. Toen had Marciniak echter al afgefloten. De Poolse scheidsrechter vertrouwde daarbij onterecht op het oordeel van de grensrechter.

De Ligt begreep niets van de beslissing van Marcianiak en stormde vol woede op de arbiter af.

