Fiorentina plaatst zich ten koste van Club Brugge voor finale Conference League

Fiorentina heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Conference League. De Italianen hadden na de 3-2 overwinning in het heenduel aan een 1-1 gelijkspel genoeg in de return om Club Brugge uit te schakelen. De Belgen hielden lang stand, maar een benutte strafschop van Lucas Beltrán hielp Fiorentina aan een finaleplek. De eindstrijd vindt plaats op 29 mei in Athene.

Na een nerveus begin van beide kanten was het Fiorentina dat de eerste kans van de wedstrijd noteerde in de achttiende speelminuut. Rolando Mandragora schoot van afstand, maar zijn poging miste richting en vloog over.

Twee minuten later was het aan de overzijde wél raak. Hans Vanaken had een zeer scherpe voorzet in huis op Maxim De Cuyper, die de bal met het hoofd schampte en Club op een 1-0 voorsprong zette. Kort na de openingstreffer ontsnapte Club aan de gelijkmaker.

Nicolás González kwam na een uitstekende pass van Arthur Melo alleen voor doelman Simon Mignolet te staan, maar het ontbrak de aanvaller aan scherpte in de afronding. Nadien voerde Fiorentina de druk op het vijandige doel nog verder op.

Na ruim een halfuur spelen ontsnapte Club wederom, ditmaal voorkwam de lat dat Christian Kouamé hard binnenschoot. Ook in de tweede helft stapelden de Italianen kans op kans en werd het aluminium nóg tweemaal geraakt.

Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd werkte Cristiano Biraghi de bal op de lat, terwijl Kouamé drie minuten later de paal raakte. Mignolet was in beide gevallen kansloos. Uiteindelijk bezweek Club in de 85ste minuut onder de druk.

Brandon Mechele beging een overtreding in het eigen zestienmetergebied, waarna Halil Umut Meler een penalty toekende. Beltrán schoot ver genoeg in de linkerhoek om Mignolet te verschalken: 1-1.

