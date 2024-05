Johan Derksen: ‘Je kunt niet meer om hem heen in het Nederlands elftal’

Bondscoach Ronald Koeman moet Atalanta-middenvelder Teun Koopmeiners zeker meenemen naar het EK in Duitsland, zo zegt Johan Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. De Snor is onder de indruk van de prestaties van de 26-jarige middenvelder in de Serie A en Europa League.

Volgens presentator Wilfred Genee ziet men in Italië Koopmeiners als ‘een soort halfgod’. Het spel van de linkspoot uit Castricum kan ook Derksen wel bekoren. “Het is voor mij een grote verrassing dat hij vanuit zijn AZ-niveau direct heeft kunnen aanhaken daar. Bij AZ vond ik het een beetje een speler die de duels ontliep en enkel teerde op zijn fluwelen techniek en goede trap.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik moest het nog maar zien hoe dat onder druk zou gaan in Italië”, gaat Derksen verder met zijn betoog. “Maar hij redt het moeiteloos. Hij doet het hartstikke goed!” Koopmeiners was dit seizoen al goed voor 14 doelpunten en 6 assists in 44 officiële wedstrijden namens Atalanta.

Derksen concludeert dat Koopmeiners zijn koffers alvast kan gaan inpakken voor zijn derde eindtoernooi met Nederland. “Daar kun je nu niet meer omheen. Ik kijk vol bewondering naar hem, die jongen doet het echt goed. En je kunt niet zeggen dat het allemaal lullige wedstrijdjes zijn die hij speelt.”

Frank de Boer nam Koopmeiners tijdens het EK van 2021 voor het eerst mee naar een eindtoernooi. De middenvelder zat tweemaal bij de wedstrijdselectie, maar kwam uiteindelijk geen minuut in actie. Tijdens het WK van 2022 vertolkte Koopmeiners een grotere rol bij Oranje.

In totaal kwam Koopmeiners in Qatar 215 minuten in actie, verdeeld over de vijf wedstrijden die Nederland speelde tijdens het WK. Vooral zijn assist in de verloren kwartfinale tegen Argentinië zal de Oranje-fans nog lang bijblijven.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties